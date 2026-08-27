Абросимов назначен на матч «Локомотив» — «Динамо», Новиков судит игру «Краснодара» и «Ростова»
Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 6-го тура РПЛ.
Главным арбитром на игру между «Локомотивом» и «Динамо» (Москва) назначен Иван Абросимов. ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Владимир Москалев.
Никита Новиков будет работать главным арбитром на матче «Краснодара» и «Ростова». ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Роман Сафьян.
29 августа (суббота)
«Факел» — «Зенит»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Варанцо Петросян; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Резников.
«Краснодар» — «Ростов»: судья — Никита Новиков. Помощники судьи — Алексей Лунев, Адлан Хатуев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.
«Локомотив» — «Динамо» (Москва): судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.
«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Станислав Матвеев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Александр Павлов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Николай Иванов.
30 августа (воскресенье)
«Родина» — «Балтика»: судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.
«Спартак» — «Оренбург»: судья — Артём Чистяков. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.
«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): судья — Данил Каширин. Помощники судьи — Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Краснодар
|5
|5
|0
|0
|10-4
|15
|
2
|Спартак
|5
|4
|0
|1
|10-4
|12
|
3
|ЦСКА
|5
|3
|2
|0
|7-4
|11
|
4
|Зенит
|5
|3
|0
|2
|12-4
|9
|
5
|Динамо Мх
|5
|3
|0
|2
|9-7
|9
|
6
|Балтика
|5
|2
|1
|2
|7-6
|7
|
7
|Динамо
|5
|2
|1
|2
|7-7
|7
|
8
|Рубин
|5
|1
|3
|1
|6-7
|6
|
9
|Оренбург
|5
|1
|3
|1
|4-6
|6
|
10
|Ахмат
|5
|1
|2
|2
|6-5
|5
|
11
|Крылья Советов
|5
|1
|2
|2
|5-7
|5
|
12
|Ростов
|5
|1
|2
|2
|7-9
|5
|
13
|Родина
|5
|1
|1
|3
|8-14
|4
|
14
|Локомотив
|5
|0
|3
|2
|5-7
|3
|
15
|Факел
|5
|0
|2
|3
|3-6
|2
|
16
|Акрон
|5
|0
|2
|3
|4-13
|2
|28.08
|18:00
|Акрон – ЦСКА
|- : -
|29.08
|15:00
|Факел – Зенит
|- : -
|29.08
|17:30
|Краснодар – Ростов
|- : -
|29.08
|20:00
|Локомотив – Динамо
|- : -
|29.08
|20:00
|Ахмат – Крылья Советов
|- : -
|30.08
|15:00
|Родина – Балтика
|- : -
|30.08
|17:30
|Спартак – Оренбург
|- : -
|30.08
|20:00
|Рубин – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|5
|
|
Александр Соболев
Зенит
|4
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|П
|
|
Маркиньос
Спартак
|3
|
|
Юрий Горшков
Крылья Советов
|2
|
|
Виктор Окишор
Динамо
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|4
|1
|1
|
|
Джеффри Чинеду
Крылья Советов
|2
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|3
|1
|0