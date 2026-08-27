Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов
Зимний Кубок РПЛ 2026
Уведомления
Главная
Футбол
РПЛ
Арбитры матчей 6-го тура РПЛ: Абросимов назначен на матч Локомотив — Динамо М

Судейство

Абросимов назначен на матч «Локомотив» — «Динамо», Новиков судит игру «Краснодара» и «Ростова»

Павел Лопатко

Российский футбольный союз объявил о назначении арбитров на матчи 6-го тура РПЛ.

Главным арбитром на игру между «Локомотивом» и «Динамо» (Москва) назначен Иван Абросимов. ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Владимир Москалев.

Никита Новиков будет работать главным арбитром на матче «Краснодара» и «Ростова». ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Роман Сафьян.

29 августа (суббота)

«Факел» — «Зенит»: судья — Антон Фролов. Помощники судьи — Дмитрий Сафьян, Варанцо Петросян; резервный судья — Матвей Заика; ВАР — Анатолий Жабченко; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Алексей Резников.

«Краснодар» — «Ростов»: судья — Никита Новиков. Помощники судьи — Алексей Лунев, Адлан Хатуев; резервный судья — Инал Танашев; ВАР — Алексей Сухой; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Александр Гвардис.

«Локомотив» — «Динамо» (Москва): судья — Иван Абросимов. Помощники судьи — Кирилл Большаков, Егор Болховитин; резервный судья — Игорь Капленков; ВАР — Сергей Цыганок; АВАР — Владимир Москалев; инспектор — Сергей Французов.

«Ахмат» — «Крылья Советов»: судья — Станислав Матвеев. Помощники судьи — Рустам Мухтаров, Александр Павлов; резервный судья — Ранэль Зияков; ВАР — Василий Казарцев; АВАР — Ян Бобровский; инспектор — Николай Иванов.

30 августа (воскресенье)

«Родина» — «Балтика»: судья — Евгений Кукуляк. Помощники судьи — Дмитрий Мосякин, Ярослав Калиниченко; резервный судья — Михаил Плиско; ВАР — Артур Федоров; АВАР — Роман Сафьян; инспектор — Юрий Баскаков.

«Спартак» — «Оренбург»: судья — Артём Чистяков. Помощники судьи — Максим Гаврилин, Алексей Ширяев; резервный судья — Михаил Черемных; ВАР — Кирилл Левников; АВАР — Анатолий Жабченко; инспектор — Сергей Мацюра.

«Рубин» — «Динамо» (Махачкала): судья — Данил Каширин. Помощники судьи — Андрей Филипкин, Максим Белокур; резервный судья — Андрей Прокопов; ВАР — Сергей Иванов; АВАР — Евгений Буланов; инспектор — Виктор Кулагин.

Источник: РФС
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте Max
РПЛ
РФС
Читайте также
«Локо» готов потратиться на Мостового, Адамова ждут в Шотландии, а «Динамо» может помочь Луису Энрике уйти из «Зенита». Главные трансферные слухи РПЛ за 27 августа
Тренер «Химок» и сборной России потерял сына. Сил семье Романа Семернинова
Иностранные фигуристы убрали флаги своих стран в знак солидарности с Лазаревым
Два россиянина пропали без вести после схода селя в китайском Тибете
Cоветский и российский актер Юрий Цурило умер на 80-м году жизни
На Украине темами для обсуждений стали сдача Киева и мобилизация женщин
Популярное видео
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Рубин»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Родина»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Крылья Советов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Зенит»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Махачкала) — «Краснодар»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
ЦСКА — «Локомотив»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Ростов»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Оренбург»: РПЛ, 5-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Арсенал»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Нижний Новгород» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«Балтика» сыграла вничью с «Рубином»: видео
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Сочи»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Спартак» победил «Зенит», «Динамо» — «Родину»: видео
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Енисей»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Ленинградец» — «Челябинск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
РПЛ: видео всех голов 5-го тура 22 августа
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Волга» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Текстильщик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Спартак» Кс: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Балтика» — «Динамо» (Махачкала): Кубок России, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Нефтехимик» — «Сочи»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «Ротор»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Велес» — «Нижний Новгород»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Текстильщик»: ФНЛ, 7-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ, 6-й тур: «Локомотив» — «Динамо», «Краснодар» — «Ростов» и все матчи
Аршавин — о результатах «Локомотива»: «К этому все шло»
Аршавин считает, что у «Зенита» больше шансов на чемпионство, чем у «Краснодара» и «Спартака»
Аршавин назвал Соболева главной движущей силой «Зенита»
Аршавин — о «Спартаке»: «Красно-белые стали приходить в себя и играть интереснее»
Босниец Рахимич назвал Россию своей второй родиной
У «Краснодара» идеальный старт. Но есть две причины, почему его не стоит переоценивать
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

Аршавин — о результатах «Локомотива»: «К этому все шло»

Агент полузащитника «Ростова» Комарова о возможном уходе: «Мы не ведем переговоры с другими клубами»
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 5 5 0 0 10-4 15
2
 Спартак 5 4 0 1 10-4 12
3
 ЦСКА 5 3 2 0 7-4 11
4
 Зенит 5 3 0 2 12-4 9
5
 Динамо Мх 5 3 0 2 9-7 9
6
 Балтика 5 2 1 2 7-6 7
7
 Динамо 5 2 1 2 7-7 7
8
 Рубин 5 1 3 1 6-7 6
9
 Оренбург 5 1 3 1 4-6 6
10
 Ахмат 5 1 2 2 6-5 5
11
 Крылья Советов 5 1 2 2 5-7 5
12
 Ростов 5 1 2 2 7-9 5
13
 Родина 5 1 1 3 8-14 4
14
 Локомотив 5 0 3 2 5-7 3
15
 Факел 5 0 2 3 3-6 2
16
 Акрон 5 0 2 3 4-13 2
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
28.08 18:00 Акрон – ЦСКА - : -
29.08 15:00 Факел – Зенит - : -
29.08 17:30 Краснодар – Ростов - : -
29.08 20:00 Локомотив – Динамо - : -
29.08 20:00 Ахмат – Крылья Советов - : -
30.08 15:00 Родина – Балтика - : -
30.08 17:30 Спартак – Оренбург - : -
30.08 20:00 Рубин – Динамо Мх - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков
Максим Глушенков

Зенит

 5
Александр Соболев
Александр Соболев

Зенит

 4
Никита Кривцов
Никита Кривцов

Краснодар

 3
П
Маркиньос
Маркиньос

Спартак

 3
Юрий Горшков
Юрий Горшков

Крылья Советов

 2
Виктор Окишор
Виктор Окишор

Динамо

 2
И К Ж
Илья Рожков
Илья Рожков

Рубин

 4 1 1
Джеффри Чинеду
Джеффри Чинеду

Крылья Советов

 2 1 0
Эгаш Касинтура
Эгаш Касинтура

Ахмат

 3 1 0
Вся статистика
Новости
RSS RSS
Все новости