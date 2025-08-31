Пономарев назвал неквалифицированной работу арбитра Шафеева в матче ЦСКА — «Краснодар»

Бывший защитник ЦСКА Владимир Пономарев в комментарии для «СЭ» раскритиковал арбитра матча 7-го тура РПЛ против «Краснодара» (1:1) Рафаэля Шафеева.

В первом тайме судья отменил голы полузащитника ЦСКА Матвея Кисляка и нападающего «Краснодара» Джона Кордобы. Во второй половине встречи Шафеев удалил Кордобу с поля.

— Арбитр просто мешал игре. Все невовремя! Надо нормально судить. Грубости надо пресекать. Это получается какой-то антифутбол! Смотришь европейские матчи, там фейр-плэй есть. Тут мяч не дают принять. Врубаются и все!

— У вас есть точная характеристика, когда вы называете футболистов «повидлом». Можно ли ее применить к арбитру?

— Нет, нельзя. Это к футболистам относится. Просто неквалифицированно судил, не реагировал на грубые приемы со стороны «Краснодара». Так нельзя.

«Краснодар» набрал 16 очков и вышел на первое место в турнирной таблице РПЛ. ЦСКА с 15 очками располагается на второй позиции.

Следующий матч в чемпионате России московская команда проведет 14 сентября против «Ростова», а черно-зеленые днем ранее сыграют с «Акроном».