ЦСКА — «Краснодар»: судья отменил гол Кисляка на 28-й минуте

Полузащитник ЦСКА Матвей Кисляк отличился в матче 7-го тура чемпионата России против «Краснодара».

Футболист открыл счет на 28-й минуте, однако главный арбитр Рафаэль Шафеев после видеопросмотра отменил гол из-за фола в атаке. Судья определил, что защитник армейцев Жоао Виктор нарушил правила на форварде «быков» Джоне Кордобе.

Игра проходит на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча ЦСКА — «Краснодар».