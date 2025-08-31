«Локомотив» — «Крылья Советов»: видео голов матча

«Локомотив» сыграл вничью с «Крыльями Советов» в матче 7-го тура РПЛ — 2:2.

Первый гол на 3-й минуте встречи забил форвард железнодорожников Дмитрий Воробьев с передачи новичка красно-зеленых Данила Пруцева. На 44-й минуте встречи отличился Дмитрий Баринов, замкнувший подачу с углового от Алексея Батракова.

На 63-й минуте полузащитник самарцев Амар Рахманович отыграл один мяч, а на 90+6-й минуте форвард «Крыльев Советов» Вадим Раков сравнял счет, реализовав пенальти.

3-я минута. Воробьев — 1:0

44-я минута. Баринов — 2:0

63-я минута. Рахманович — 2:1

90+6-я минута. Раков — 2:2

«СЭ» вел текстовую трансляцию матча «Локомотив» — «Крылья Советов».