ЦСКА и «Локомотив» поздравили экс-тренера Николича с днем рождения

ЦСКА поздравил бывшего тренера команды Марко Николича с днем рождения.

20 июля сербскому специалисту исполнилось 46 лет.

«Поздравляем бывшего главного тренера ПФК ЦСКА с днем рождения! Желаем Марко здоровья и успехов в карьере», — говорится в сообщении команды.

Также Николича поздравил «Локомотив».

«Нам есть, что вспомнить и чем гордиться. С днем рождения, Марко! Успехов во всем!», — говорится в сообщении московского клуба.

Николич работал в «Локомотиве» с 2020 по 2021 год, а в ЦСКА — с 2024 по 2025 год.

Под руководством серба железнодорожники заняли второе место в РПЛ в сезоне-2019/20, а также финишировали третьими в РПЛ и выиграли Кубок России в сезоне-2020/21.

Армейский клуб Николич привел к бронзовым медалям чемпионата России и к победе в Кубке России в сезоне-2024/25.