«Пари НН» — «Краснодар»: «быки» ведут в счете после первого тайма

«Краснодар» обыгрывает «Пари НН» после первого тайма матча 1-го тура РПЛ — 1:0.

Автором гола на 40-й минуте стал Диего Коста, который отличился с передачи Эдуарда Сперцяна.

На 21-й минуте полузащитник «быков» Кевин Ленини получил желтую карточку.

Игра проходит на «Ак Барс Арене» в Казани. «СЭ» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча «Пари НН» — «Краснодар».