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Сегодня, 12:18

«Динамо» обязано забирать три очка». Лещенко — о матче с ЦСКА

Лещенко считает, что «Динамо» обязано побеждать ЦСКА в матче РПЛ
Владимир Пушкарев
Корреспондент
Читать «СЭ» в
Лев Лещенко.
Фото Дарья Исаева, «СЭ»

Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в 26-м туре Тинькофф РПЛ.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

«Сегодня «Динамо» обязано забирать три очка у ЦСКА. Будет хороший футбол и чемпионская гонка продолжится дальше. Думаю, что и «Динамо», и «Зенит» наберут свои очки в этом туре, и в таблице все останется как есть», — сказал Лещенко «СЭ».

Сегодня, 24 апреля, ЦСКА примет дома «Динамо» на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — второе с 52 баллами.

Россия. Тинькофф Премьер-лига. 26-й тур
24 апр, 19:30. ВЭБ Арена (Москва)
ЦСКА
Динамо

 

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Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

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Основные источники исследования

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⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Ростов
Спартак

Обе забьют - да

24%

1.85

1X

15%

1.63

X2

14%

1.40
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
ЦСКА
Динамо

X2

21%

1.63

ТБ 1.5

18%

1.35

Обе забьют - да

16%

1.88
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Краснодар
Зенит

П2

26%

1.44

Ф2 (-1.5)

14%

2.12

ИТБ2 (1.5)

13%

1.44
Футбол
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
ФК ЦСКА (Москва)
Лев Лещенко
1
12
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«Химки» — «Крылья Советов»: стартовый состав на матч РПЛ
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 25 16 7 2 58-24 55
2
 Динамо 25 16 4 5 45-24 52
3
 Сочи 26 14 4 8 42-29 46
4
 ЦСКА 25 13 5 7 37-25 44
5
 Локомотив 25 11 8 6 37-32 41
6
 Краснодар 24 11 6 7 35-24 39
7
 Кр. Советов 25 11 5 9 32-26 38
8
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
9
 Ростов 25 8 7 10 41-42 31
10
 Спартак 25 8 7 10 28-33 31
11
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
12
 Рубин 25 7 5 13 32-44 26
13
 Химки 25 5 10 10 26-41 25
14
 Урал 26 5 9 12 18-29 24
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 25 5 6 14 25-51 21
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23.04 14:00
Урал – Уфа
 2 : 1
23.04 16:30
Локомотив – Н. Новгород
 2 : 1
23.04 19:00
Сочи – Ахмат
 3 : 2
24.04 14:00
Рубин – Арсенал
 - : -
24.04 14:00
Химки – Кр. Советов
 - : -
24.04 16:30
Ростов – Спартак
 - : -
24.04 19:30
ЦСКА – Динамо
 - : -
25.04 19:00
Краснодар – Зенит
 - : -
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Гамид Агаларов

Уфа

 17
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Дмитрий Полоз

Ростов

 12
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Федор Смолов

Динамо

 11
П
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Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
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Краснодар

 6
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Зенит

 6
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Спартак

 13 1 4
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Арсенал Т

 20 1 3
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Краснодар

 15 1 0
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