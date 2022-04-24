Народный артист РСФСР, болельщик «Динамо» Лев Лещенко в разговоре с корреспондентом «СЭ» поделился ожиданиями от матча против ЦСКА в 26-м туре Тинькофф РПЛ.

24.04.2022 | ЦСКА — Динамо

«Сегодня «Динамо» обязано забирать три очка у ЦСКА. Будет хороший футбол и чемпионская гонка продолжится дальше. Думаю, что и «Динамо», и «Зенит» наберут свои очки в этом туре, и в таблице все останется как есть», — сказал Лещенко «СЭ».

Сегодня, 24 апреля, ЦСКА примет дома «Динамо» на стадионе «ВЭБ Арена» в Москве. Начало встречи — в 19.30 по московскому времени.

ЦСКА с 44 очками занимает четвертое место в турнирной таблице чемпионата России. «Динамо» — второе с 52 баллами.