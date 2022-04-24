24 апреля «Химки» на своем поле сыграют с «Крыльями Советов» в матче 26-го тура Тинькофф РПЛ. Встреча начнется в 14.00 по московскому времени.

«СЭ» проведет онлайн-трансляцию игры «Химки» — «Крылья Советов». Видеотрансляция матча будет доступна на matchtv.ru. Она начнется в 13.55.

«Химки» с 25 очками занимают 13-е место в турнирной таблице чемпионата России. «Крылья Советов» располагаются на седьмой строчке с 38 баллами.

6 ноября 2021-го в матче первого круга 14-го тура РПЛ «Крылья Советов» разгромили «Химки» (3:0).