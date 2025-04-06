ЦСКА — «Динамо»: Обляков реализовал пенальти и удвоил преимущество армейцев

ЦСКА забил третий мяч в матче против московского «Динамо» в 23-м туре РПЛ — 3:1.

В концовке встречи пенальти в ворота бело-голубых реализовал Иван Обляков.