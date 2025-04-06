Гол Гуарирапы принес ЦСКА победу в дерби над «Динамо»

ЦСКА на своем поле обыграл московское «Динамо» в матче 23-го тура РПЛ — 3:1.

Армейцы открыли счет на 15-й минуте благодаря автоголу Дмитрия Скопинцева. Бело-голубые отыгрались спустя девять минут, пенальти после игры рукой Тамерлана Мусаева реализовал экс-игрок ЦСКА Хорхе Карраскаль.

На 78-й минуте хозяева снова вышли вперед благодаря голу Сауля Гуарирапы. Окончательный счет в концовке с пенальти установил Иван Обляков.

ЦСКА (44 очка) одержал четвертую победу подряд и поднялся на четвертое место в РПЛ, обойдя «Динамо» (42), которое опустилось на пятую строчку в турнирной таблице.