Мостовой считает, что «Спартак» победил «Ростов» благодаря удалению Сутормина: «Он сделал им большой подарок»

Бывший полузащитник сборных СССР и России Александр Мостовой поделился с «СЭ» мнением о победе «Спартака» над «Ростовом» (3:0) в 23-м туре РПЛ.

Ростовчане с 45-й минуты играли в меньшинстве: красную карточку получил защитник Алексей Сутормин, нарушивший правила на полузащитнике красно-белых Маркиньосе.

«Спартак» сыграл так блестяще из-за безумного поступка Сутормина. Он же мог попасть и просто ногу парню сломать! До этого момента игра была равна, ничто не предвещало разгрома. Поэтому «Спартак» начал давить и нагнетать, воспользовавшись этой глупостью. Ну, тут смысла нет говорить о чем-то, Сутормин сделал большой подарок «Спартаку», — сказал Мостовой «СЭ».

«Спартак» (47 очков) по личным встречам обогнал «Зенит» (47) и поднялся на второе место в РПЛ. Обе команды отстают от лидирующего «Краснодара» на 5 баллов.