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ЦСКА — «Динамо»: Дивеев, Чалов и Эджуке — в старте армейцев

15:19
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Стали известны стартовые составы ЦСКА и «Динамо» на матч 11-го тура Тинькофф РПЛ.

В составе армейцев впервые с 30 августа появится защитник Игорь Дивеев, который пропустил больше месяца из-за травмы. У «Динамо» в защите выйдет 21-летний воспитанник команды Сергей Слепов, для которого эта встреча станет третьей в карьере за основную команду бело-голубых.

ЦСКА: Акинфеев, Васин, Дивеев, Карпов, Кучаев, Обляков, Марадишвили, Влашич, Зайнутдинов, Чалов, Эджуке.

Запасные: Тороп, Котин, Дзагоев, Тикнизян, Бистрович, Шкурин, Гайч.

«Динамо»: Шунин, Скопинцев, Евгеньев, Слепов, Ордец, Фомин, Грулев, Лесовой, Шиманьски, Моро, Нжи.

Запасные: Лещук, Рауш, Нойштедтер, Каборе, Терехов, Школик, Комличенко.

Матч ЦСКА — «Динамо» состоится сегодня, 18 октября, начало — в 16.30 (мск). «СЭ» проведет текстовую трансляцию встречи.

ЦСКА — Динамо

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