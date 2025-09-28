ЦСКА — «Балтика»: Кисляк и Мойзес избежали дисквалификации. Они сыграют со «Спартаком»

Два ключевых игрока ЦСКА Матвей Кисляк и Мойзес «висели» на желтых карточках перед матчем 10-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:0), но провели его так, что избежали предупреждений и дисквалификации.

Судья Сергей Иванов не нашел оснований для применения к ним дисциплинарных санкций — теперь оба футболиста смогут выйти на поле во встрече 11-го тура со «Спартаком». Эта игра пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.