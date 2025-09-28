Футбол
28 сентября, 17:22

ЦСКА — «Балтика»: Кисляк и Мойзес избежали дисквалификации. Они сыграют со «Спартаком»

Александр Бобров
Шеф-редактор
Мойзес.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Два ключевых игрока ЦСКА Матвей Кисляк и Мойзес «висели» на желтых карточках перед матчем 10-го тура чемпионата России с «Балтикой» (1:0), но провели его так, что избежали предупреждений и дисквалификации.

Судья Сергей Иванов не нашел оснований для применения к ним дисциплинарных санкций — теперь оба футболиста смогут выйти на поле во встрече 11-го тура со «Спартаком». Эта игра пройдет 5 октября на «ВЭБ Арене» и начнется в 16.30 по московскому времени.

ЦСКА обыграл «Балтику» (1:0) в матче 10-го тура РПЛ 28 сентября.
Матвей Кисляк
РПЛ
ФК ЦСКА (Москва)
Мойзес Барбоза
«Я за легионеров! Халк, Промес, Данни, Вендел — украшение РПЛ». Романцев — о лимите, Черчесове и чемпионской гонке
ВАР стал чаще вмешиваться в действия арбитров
«Акинфеев бьет в лицо игрока — за что желтая Андраде?» Талалаев опять дал огня — никак не успокоится после ЦСКА
«Акрон» обратился в ЭСК по неудалению нападающего «Ахмата» Садулаева
Департамент судейства и инспектирования РФС обратился в ЭСК по решению арбитра в матче «Крылья Советов» — «Динамо»
«Спартак» — «Пари НН»: РПЛ, 10-й тур, видеообзор матча
Материалы сюжета: РПЛ 11-й тур: ЦСКА — «Спартак», «Динамо» — «Локомотив» и другие матчи
Батраков рассказал, что поменялось в игре соперников по отношению к нему
Семак — об игре с «Акроном»: «Мы не держим в голове результаты прошлых матчей»
Нападающий ЦСКА Алеррандро назвал дерби со «Спартаком» «классико»
Гендиректор «Балтики» Измайлов призвал не сравнивать клуб с «Лестером»: «Еще рано»
«Могу сказать одно: вы — сила! Россия — это сила, империя!» Откровенный разговор с Мажичем
Романцев — о Кисляке: «Подкупает его любовь к футболу»
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя

  • Михаил

    его и наказали, желтой

    30.09.2025

  • Sergey Sparker

    Это хрюканье у них свистом называется. Похрюкай, СВИНТУС.

    29.09.2025

  • bandradio

    Провоцирует? Ну может быть, были моиенты с его габаритами. Но с симуляцией преувеличиваете. В чем это проявлялось? Ну вот был эпизод в последней игре Зенита в выходные, когда Бариосу легонько досталось в грудь. Он увидел, что судья эпизод пропустил, встал, сделал два шага. Потом судья поворачивается, он это видит и падает, держась за грудь, корчится. Тут на повторе даже комментаторы рассмеялись, оценили актерскую игру. Вот это симуляция. А что Мойзес?

    29.09.2025

  • bandradio

    Вас покусал Талалаев?)

    29.09.2025

  • bandradio

    Очередная жалкая попытка выикать спорные эпизоды, которых не было? Что это?

    29.09.2025

  • Александр Солодовников

    Это радует , игра будет интереснее, у спартачей вроде бы тоже никто не присел.....

    29.09.2025

  • Яна Калинина

    Потому что Балтика не поставила трудных задачь им

    28.09.2025

  • spartsmen

    Такое впечатление, что бабров сожалеет...

    28.09.2025

  • Юра48

    Было бы УДИВИТЕЛЬНО, если бы Иванов нашёл повод дать четвёртую жёлтую игроку цска перед дерьби со Спартаком. Боюсь, что даже если бы оторвали ногу игроку Балтики карточки не было бы. От Иванова так точно. Наверняка СВЕРХУ инструкции были очень жёсткие.

    28.09.2025

  • zoolord

    Ничего, мы их со свистом вынесем!!! С кисляками или без!!!

    28.09.2025

  • Rais Zh

    Значит, получат в матче со Спартаком, Мойзес точно. В 12 туре прогуляют матч с Локомотивом.

    28.09.2025

  • Дмитрий Ушкачев

    Избежали? Значит, не сыграют с паровозными.

    28.09.2025

  • Gavr49

    Снял с языка. Я бы сказал, что по мнению части красно-белых форумчан просто обязан был предупредить и парочку-тройку еще и удалить.

    28.09.2025

  • Кузьмичь

    Судя по всему бдбров ОЧЕНЬ огорчен этим фактом.

    28.09.2025

  • DemolisherAjax

    Опять заговор ))

    28.09.2025

  • VVSh71

    херню какую-то написал)

    28.09.2025

  • Александр Иванцов

    А что будет , если не будет нарушений, Господин Бобров без работы останется? Сколько же можно искать скелеты в шкафу?

    28.09.2025

  • prapor-66

    Похоже, ему просто не о чем больше было писать по этому матчу. Во всяком случае, о ЦСКА.

    28.09.2025

  • rustov

    Господин Бобров, восхищен! Сей труд войдет в анналы мировых шедевров словесности.

    28.09.2025

  • sargon

    бобру очень хотелось ))

    28.09.2025

  • sargon

    Не знаю по поводу Кисляка (игрок мне лично очень нравится) но вот Мойзес заслуживал... игрок мерзкий.. провоцирует.. и симулирует... только в матчах против Зенита ведет себя как ягняенок

    28.09.2025

  • Кубанойд

    На мой взгляд Иванов отсудил нормально. У Боброва какие-то претензии?

    28.09.2025

  • prapor-66

    Судья Сергей Иванов не нашел оснований для применения к ним дисциплинарных санкций -------------------------------------- А должен был?

    28.09.2025

  • berzulemic

    через два выйдет статья , что удалять обоих надо было

    28.09.2025

  • михаил овчинников

    По Кисляку и Мойзесу не заметил моментов на жёлтую... А вот несколько моментов с другими игроками ЦСКА судья не то что желтую не показывал он просто нарушения не замечал

    28.09.2025

  • info@cstrade.ru

    У Мойзеса она железно должна была случиться за удар локтем в голову Сауся, но Иванов только для конспирации снял красно-синюю футболку

    28.09.2025

  • Адекватный спартач

    Работать ассенизатором у него получилось бы лучше

    28.09.2025

  • alex-ls

    там и не было поводов. Глебов из ЦСКА только задирался, его можно было и наказать

    28.09.2025

  • Сергей Васин

    Если рассуждать ,как этот "гений",то в каждой игре ,в каждой команде есть тот,кто избежал дисквалификации,не схлопотав второй горчичник

    28.09.2025

  • Пищевик Тушинский

    Отлично. Зарубимся по чеснаку

    28.09.2025

  • В подтексте: ах как жаль, что ж ты судья..., гнида такая не нашёл повода.

    28.09.2025

  • Vitalik Klimov

    Кто б сомневался

    28.09.2025

  • ПельМешков

    Бобров с лопатой у вентилятора. Работает схема)

    28.09.2025

  • Independent forever

    Здорово, что и Глебов немного сыграл. Очень нужен на фланг, там у спартачей дыра.

    28.09.2025

  • Питерский пёс

    Ну и хорошо

    28.09.2025

    • Круговой — о дерби ЦСКА со «Спартаком»: «Будем стараться удержать первое место»

    Дивеев: «Не держу в голове, что ЦСКА сейчас на первом месте»
    Положение команд
    Футбол
    Хоккей
    		 И В Н П +/- О
    1
    		 ЦСКА 10 6 3 1 19-8 21
    2
    		 Локомотив 10 5 5 0 21-13 20
    3
    		 Краснодар 10 6 2 2 20-7 20
    4
    		 Зенит 10 5 4 1 20-9 19
    5
    		 Спартак 10 5 3 2 17-14 18
    6
    		 Балтика 10 4 5 1 13-6 17
    7
    		 Динамо 10 4 3 3 15-12 15
    8
    		 Ахмат 10 4 3 3 14-11 15
    9
    		 Рубин 10 4 3 3 13-15 15
    10
    		 Кр. Советов 10 3 3 4 16-19 12
    11
    		 Ростов 10 2 4 4 8-12 10
    12
    		 Динамо Мх 10 2 4 4 5-11 10
    13
    		 Оренбург 10 1 4 5 13-21 7
    14
    		 Акрон 10 1 4 5 12-17 7
    15
    		 Пари НН 10 2 0 8 8-20 6
    16
    		 Сочи 10 0 2 8 5-24 2
    Результаты / календарь
    1 тур
    2 тур
    3 тур
    4 тур
    5 тур
    6 тур
    7 тур
    8 тур
    9 тур
    10 тур
    11 тур
    12 тур
    13 тур
    14 тур
    15 тур
    16 тур
    17 тур
    18 тур
    19 тур
    20 тур
    21 тур
    22 тур
    23 тур
    24 тур
    25 тур
    26 тур
    27 тур
    28 тур
    29 тур
    30 тур
    4.10 13:00
    Акрон – Зенит
    		 - : -
    4.10 15:15
    Рубин – Кр. Советов
    		 - : -
    4.10 17:30
    Краснодар – Ахмат
    		 - : -
    4.10 19:45
    Динамо – Локомотив
    		 - : -
    5.10 12:00
    Оренбург – Ростов
    		 - : -
    5.10 14:15
    Сочи – Пари НН
    		 - : -
    5.10 16:30
    ЦСКА – Спартак
    		 - : -
    5.10 19:00
    Балтика – Динамо Мх
    		 - : -
    Все результаты / календарь
    Лидеры
    Бомбардиры
    Ассистенты
    ЖК
    Г
    Алексей Батраков

    Алексей Батраков

    Локомотив

    		 8
    Мирлинд Даку

    Мирлинд Даку

    Рубин

    		 8
    Максим Глушенков

    Максим Глушенков

    Зенит

    		 6
    П
    Эдуард Сперцян

    Эдуард Сперцян

    Краснодар

    		 8
    Зелимхан Бакаев

    Зелимхан Бакаев

    Локомотив

    		 4
    Николай Рассказов

    Николай Рассказов

    Крылья Советов

    		 4
    И К Ж
    Диего Коста

    Диего Коста

    Краснодар

    		 9 1 2
    Лечи Садулаев

    Лечи Садулаев

    Ахмат

    		 10 1 2
    Ярослав Крашевский

    Ярослав Крашевский

    Пари Нижний Новгород

    		 3 1 1
    Вся статистика

