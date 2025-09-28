Круговой — о дерби ЦСКА со «Спартаком»: «Будем стараться удержать первое место»

Защитник ЦСКА Данил Круговой ответил на вопросы после победы над «Балтикой» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

— Дальше дерби со «Спартаком». Удержите первое место?

— Будем стараться.

— Где Круг, там чемпионство?

— (смеется).

— Ощущения от первого места забыты? Насколько приятно?

— Спокойно пока, держим. Не делайте акцент на этом, — сказал Круговой.

ЦСКА (21 очко) вышел на первое место в РПЛ. «Балтика» (17) потерпела первое поражение после старта чемпионата и идет пятой.

В следующем туре армейцы примут «Спартак», а «Балтика» на своем поле встретится с махачкалинским «Динамо». Обе игры пройдут 5 октября.