Дивеев: «Не держу в голове, что ЦСКА сейчас на первом месте»

Защитник ЦСКА Игорь Дивеев прокомментировал победу над «Балтикой» (1:0) в 10-м туре РПЛ.

— С «Балтикой» тяжело играть. Если мы будем играть в их футбол, будет тяжеловато. Так было в первые 15-20 минут. Они начали играть на переходах, мы начали равняться с ними. Нам было тяжело. А «Балтике» — удобно. Как мы начали контролировать мяч на 20-й минуте, у них не было моментов.

— Вы сейчас на первом месте.

— Не держу это в голове.

— Что нужно, чтобы победы были уверенные?

— Забивать голы, — сказал Дивеев.

ЦСКА набрал 21 очко и вышел на первое место в РПЛ. В следующем туре армейцы примут «Спартак» 5 октября.