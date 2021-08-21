Дебютный гол 19-летнего Яковлева принес ЦСКА победу над «Ахматом»

ЦСКА на своем поле переиграл «Ахмат» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб победил команду из Грозного со счетом 2:0.

Оба мяча москвичи забили во втором тайме. Автором победного гола стал 19-летний нападающий Владислав Яковлев, который вышел на поле после перерыва. Для форварда этот мяч стал дебютным в РПЛ.

А вскоре преимущество хозяев укрепил нападающий Чидера Эджуке.

Отметим, что с середины первого тайма «Ахмат» играл в меньшинстве. За две желтые карточки с поля на 23-й минуте был удален полузащитник Евгений Харин.

Для 35-летнего капитана армейцев Игоря Акинфеева это был 490-й матч в чемпионате России. Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича (489) и вышел в единоличные лидеры. При этом ни один действующий игрок, кроме Акинфеева, не входит в топ-10 по количеству матчей в РПЛ.

ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. У «Ахмата» осталось 6 очков (10-е место).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (0:0)

Голы: Яковлев, 71 (1:0). Эджуке, 75 (2:0).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Кучаев, 75), Ахметов (Яковлев, 56), Влашич, Обляков, Бийол, Мухин (Марадишвили, 46), Чалов (Заболотный, 75), Эджуке (Зайнутдинов, 88).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Уциев (Полярус, 69), Семенов, Пуцко, Нижич, Тимофеев (Коновалов, 81), Бериша (Садулаев, 81), Уткин, Харин, Карапузов, Конате (Архипов, 69).

Предупреждения: Харин, 13. Марио Фернандес, 18. Мухин, 28. Бериша, 28. Марадишвили, 68.

Удаление: Харин, 23.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

21 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».