Дебютный гол 19-летнего Яковлева принес ЦСКА победу над «Ахматом»
ЦСКА на своем поле переиграл «Ахмат» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб победил команду из Грозного со счетом 2:0.
Оба мяча москвичи забили во втором тайме. Автором победного гола стал 19-летний нападающий Владислав Яковлев, который вышел на поле после перерыва. Для форварда этот мяч стал дебютным в РПЛ.
А вскоре преимущество хозяев укрепил нападающий Чидера Эджуке.
Отметим, что с середины первого тайма «Ахмат» играл в меньшинстве. За две желтые карточки с поля на 23-й минуте был удален полузащитник Евгений Харин.
Для 35-летнего капитана армейцев Игоря Акинфеева это был 490-й матч в чемпионате России. Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича (489) и вышел в единоличные лидеры. При этом ни один действующий игрок, кроме Акинфеева, не входит в топ-10 по количеству матчей в РПЛ.
ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. У «Ахмата» осталось 6 очков (10-е место).
Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига
5-й тур
ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (0:0)
Голы: Яковлев, 71 (1:0). Эджуке, 75 (2:0).
ЦСКА (Москва): Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Кучаев, 75), Ахметов (Яковлев, 56), Влашич, Обляков, Бийол, Мухин (Марадишвили, 46), Чалов (Заболотный, 75), Эджуке (Зайнутдинов, 88).
«Ахмат» (Грозный): Шелия, Уциев (Полярус, 69), Семенов, Пуцко, Нижич, Тимофеев (Коновалов, 81), Бериша (Садулаев, 81), Уткин, Харин, Карапузов, Конате (Архипов, 69).
Предупреждения: Харин, 13. Марио Фернандес, 18. Мухин, 28. Бериша, 28. Марадишвили, 68.
Удаление: Харин, 23.
Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).
ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).
21 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Дополнительная информация:
https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/
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