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Дебютный гол 19-летнего Яковлева принес ЦСКА победу над «Ахматом»

17:52
21 августа. Москва. ЦСКА — «Ахмат» — 2:0. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
21 августа. Москва. ЦСКА — «Ахмат» — 2:0. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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ЦСКА на своем поле переиграл «Ахмат» в матче 5-го тура Тинькофф РПЛ. Московский клуб победил команду из Грозного со счетом 2:0.

Оба мяча москвичи забили во втором тайме. Автором победного гола стал 19-летний нападающий Владислав Яковлев, который вышел на поле после перерыва. Для форварда этот мяч стал дебютным в РПЛ.

А вскоре преимущество хозяев укрепил нападающий Чидера Эджуке.

Отметим, что с середины первого тайма «Ахмат» играл в меньшинстве. За две желтые карточки с поля на 23-й минуте был удален полузащитник Евгений Харин.

Для 35-летнего капитана армейцев Игоря Акинфеева это был 490-й матч в чемпионате России. Акинфеев побил рекорд Сергея Игнашевича (489) и вышел в единоличные лидеры. При этом ни один действующий игрок, кроме Акинфеева, не входит в топ-10 по количеству матчей в РПЛ.

ЦСКА набрал 9 очков и поднялся на четвертую строчку в турнирной таблице. У «Ахмата» осталось 6 очков (10-е место).

Тинькофф Чемпионат России. Премьер-лига

5-й тур

ЦСКА (Москва) — «Ахмат» (Грозный) — 2:0 (0:0)

Голы: Яковлев, 71 (1:0). Эджуке, 75 (2:0).

ЦСКА (Москва): Акинфеев, Марио Фернандес, Дивеев, Дзагоев (Кучаев, 75), Ахметов (Яковлев, 56), Влашич, Обляков, Бийол, Мухин (Марадишвили, 46), Чалов (Заболотный, 75), Эджуке (Зайнутдинов, 88).

«Ахмат» (Грозный): Шелия, Уциев (Полярус, 69), Семенов, Пуцко, Нижич, Тимофеев (Коновалов, 81), Бериша (Садулаев, 81), Уткин, Харин, Карапузов, Конате (Архипов, 69).

Предупреждения: Харин, 13. Марио Фернандес, 18. Мухин, 28. Бериша, 28. Марадишвили, 68.

Удаление: Харин, 23.

Судьи: Карасев (Москва). Демешко (Химки), Гаврилин (Владимир).

ВАР: Любимов (Санкт-Петербург). Богач (Люберцы).

21 августа. Москва. Стадион «ВЭБ Арена».

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

  • БЕТСИТИ
  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
  • Все про спорт
  • Metaratings.ru
  • Vseprosport.ru
  • Legalbet.ru
  • Footboom
  • Stavka.tv
  • Bet ring
  • Bet n bet
  • Bet24 online
  • Bet on mobile
  • Odds.ru
  • Online-prognoz.ru
  • Betting.team/ru
  • Букмекеры.рф
  • betonsuccess.ru
  • bk news
  • TopPari
  • Live Sport
  • PointBet
  • Alvin Almazov
  • vprognoze.ru
  • Sport Prediction
  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Локомотив
Краснодар

Ф1 (0)

25%

1.77

1X

20%

1.42

X2

18%

1.55
⚽ Футбол. Англия. АПЛ
Арсенал
Челси

П2

33%

1.79

ИТБ2 (1.5)

23%

1.93

ТМ 3.0

15%

1.42
⚽ Футбол. Россия. РПЛ
Арсенал Т 1
Спартак 1
Матч завершен

П2

31%

1.78

Обе забьют - да

26%

1.88

ТБ 2.5

16%

1.92

Дополнительная информация:

https://www.sport-express.ru/football/L/russia/premier/2021-2022/

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Иван Шитик все материалы автора

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