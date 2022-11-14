«Црвена Звезда» проведет встречу со стороной Сычевого на матче с «Зенитом»

Руководство «Црвены Звезды» планирует провести встречу с представителями нападающего «Оренбурга» Владимира Сычевого во время своего пребывания в Санкт-Петербурге, утверждает Metaratings.ru.

Товарищеский матч между сине-бело-голубыми и «Црвеной Звездой» пройдет 22 ноября на стадионе «Газпром Арена».

Ранее сообщалось, что сербский клуб готов активировать пункт об отступных в контракте 26-летнего Сычевого с «Оренбургом».

В текущем сезоне Сычевой провел 17 матчей за «Оренбург», забил 16 голов и сделал две результативные передачи. Ранее он продлил контракт с командой до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

В разговоре с корреспондентом «СЭ» президент «Оренбурга Василий Еремякин прокомментировал информацию об интересе к Сычевому со стороны «Црвены Звезды».