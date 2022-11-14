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Сегодня, 19:22

«Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере форварда «Оренбурга» Сычевого

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Владимир Сычевой.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой попал в сферу интересов «Црвены Звезды», утверждает «Чемпионат».

По информации источника, сербский клуб заинтересован в трансфере 26-летнего российского футболиста. Отмечается, что «Црвена Звезда» сделала предложение нападающему, над которым он размышляет. Сербы готовы активировать пункт об отступных в контракте Сычевого с «Оренбургом».

В текущем сезоне Сычевой провел 17 матчей за «Оренбург», забил 16 голов и сделал две результативные передачи. Ранее он продлил контракт с командой до 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.

Источник: https://www.championat.com/football/news-4891341-crvena-zvezda-sdelala-predlozhenie-o-transfere-vladimira-sychevogo.html
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РПЛ
ФК Оренбург
ФК Црвена Звезда
Владимир Сычевой
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
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Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

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Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

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