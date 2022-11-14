«Црвена Звезда» сделала предложение о трансфере форварда «Оренбурга» Сычевого

Форвард «Оренбурга» Владимир Сычевой попал в сферу интересов «Црвены Звезды», утверждает «Чемпионат».

По информации источника, сербский клуб заинтересован в трансфере 26-летнего российского футболиста. Отмечается, что «Црвена Звезда» сделала предложение нападающему, над которым он размышляет. Сербы готовы активировать пункт об отступных в контракте Сычевого с «Оренбургом».

В текущем сезоне Сычевой провел 17 матчей за «Оренбург», забил 16 голов и сделал две результативные передачи. Ранее он продлил контракт с командой до 2024 года.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.