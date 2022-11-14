В «Оренбурге» отреагировали на информацию о возможном трансфере Сычевого в «Црвену Звезду»

Президент «Оренбурга» Василий Еремякин в разговоре с корреспондентом «СЭ» прокомментировал информацию об интересе «Црвены Звезды» к нападающему команды Владимиру Сычевому.

Ранее сообщалось, что сербский клуб готов активировать пункт об отступных в контракте 26-летнего Сычевого с «Оренбургом».

«Пока что никто мне не звонил из российских клубов или из европейских по Сычевому. А так в интернете могут все что угодно писать и говорить. Какие-то слухи и до меня доходят, но бумага по трансферу у нас на столе не лежит», — сказал Еремякин корреспонденту «СЭ».

В текущем сезоне Сычевой провел 17 матчей за «Оренбург», забил 16 голов и сделал две результативные передачи. Ранее он продлил контракт с командой до 2024 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро.