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Мостовой: «Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Он уедет года через два, и все его забудут»

Мостовой оценил работу Абаскаля в «Спартаке» по итогам первого круга РПЛ
Анна Горшкова
Корреспондент
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Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля по итогам первого круга РПЛ.

«Если подытожить выступление «Спартака» в первой части сезона РПЛ, то можно вернуться к тому, что я говорил еще в начале чемпионата — «Спартак» с таким составом обязан быть в первой тройке. Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Мне все равно на него. Зарубежные тренеры и живут здесь хорошо за счет того, что мы даем пищу. А так, Абаскаль уедет года через два, и все его забудут. А нас — ветеранов «Спартака» будут помнить, потому что мы всю жизнь играли в футбол», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» после 17-и туров РПЛ занимает второе место с 36 очками. На первом месте «Зенит» (42 очка). Красно-белые в первом круге чемпионата России одержали 11 побед, 3 матча сыграли вничью и три проиграли.

Источник: Metaratings
Александр Мостовой
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
47
18
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 00:00
Зенит – Н. Новгород
 - : -
3.03 00:00
Спартак – Урал
 - : -
3.03 00:00
Ростов – Локомотив
 - : -
3.03 00:00
Краснодар – Торпедо
 - : -
3.03 00:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
3.03 00:00
Ахмат – Оренбург
 - : -
3.03 00:00
Сочи – ЦСКА
 - : -
3.03 00:00
Факел – Химки
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Оренбург

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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