Мостовой: «Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Он уедет года через два, и все его забудут»

Бывший игрок «Спартака» Александр Мостовой оценил работу главного тренера красно-белых Гильермо Абаскаля по итогам первого круга РПЛ.

«Если подытожить выступление «Спартака» в первой части сезона РПЛ, то можно вернуться к тому, что я говорил еще в начале чемпионата — «Спартак» с таким составом обязан быть в первой тройке. Я Абаскаля не знаю и знать не хочу. Мне все равно на него. Зарубежные тренеры и живут здесь хорошо за счет того, что мы даем пищу. А так, Абаскаль уедет года через два, и все его забудут. А нас — ветеранов «Спартака» будут помнить, потому что мы всю жизнь играли в футбол», — приводит слова Мостового Metaratings.ru.

«Спартак» после 17-и туров РПЛ занимает второе место с 36 очками. На первом месте «Зенит» (42 очка). Красно-белые в первом круге чемпионата России одержали 11 побед, 3 матча сыграли вничью и три проиграли.