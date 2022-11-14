Гафин заявил, что для российских клубов нет ценника для покупки Захаряна

Член совета директоров «Динамо» Дмитрий Гафин назвал цели клуба на сезон, а также заявил, что для российских команд не существует ценника на Арсена Захаряна.

— Цели — попасть в тройку РПЛ и играть в финале Кубка России. Насколько я знаю, есть интерес к футболистам «Динамо» от европейских клубов. И к российским футболистам, и к легионерам. Но предложений не поступало. На Лаксальта в клубе нет предложений.

— Если ценник Захаряна для европейских клубов составляет 15 миллионов евро, сколько придется заплатить российскому клубу?

— Ценника для российских клубов нет. У него есть контракт и там все написано. Для российских клубов нет ценника для покупки Захаряна. Там не прописано ни 20, ни 50, ни 100 миллионов. Его не существует, — приводит слова Гафина «РБ Спорт».

В текущем сезоне 19-летний Захарян провел 20 матчей за бело-голубых во всех турнирах. На его счету 3 забитых гола и 6 результативных передач.