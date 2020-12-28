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Цорн заявил о свободе в выборе стратегии «Спартака» во время работы в клубе

17:54
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Томас Цорн. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о полномочиях, которые у него были в клубе.

«Как генеральный директор и спортивный директор в одном лице, в «Спартаке» я имел полную свободу выбора не только относительно состава, но и относительно структуры всего клуба. Это огромная ответственность перед владельцами, болельщиками, медиа и ветеранами клуба», — цитирует Цорна Lawyers Magazine.

Томас Цорн был уволен из «Спартака» этим летом. Вместо него пост генерального директора занял Шамиль Газизов, который также лишился своей должности по ходу нынешнего сезона.

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