Цорн заявил о свободе в выборе стратегии «Спартака» во время работы в клубе

Бывший генеральный директор «Спартака» Томас Цорн рассказал о полномочиях, которые у него были в клубе.

«Как генеральный директор и спортивный директор в одном лице, в «Спартаке» я имел полную свободу выбора не только относительно состава, но и относительно структуры всего клуба. Это огромная ответственность перед владельцами, болельщиками, медиа и ветеранами клуба», — цитирует Цорна Lawyers Magazine.

Томас Цорн был уволен из «Спартака» этим летом. Вместо него пост генерального директора занял Шамиль Газизов, который также лишился своей должности по ходу нынешнего сезона.