Циннбауэр прокомментировал удаление Бека-Бека в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением об удалении полузащитника Алекса Бека-Бека в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Что касается эпизода с Бека-Бека со второй желтой карточкой, то это, конечно, внесло коррективы в игру. Этот момент я еще не пересматривал, не видел, что конкретно там произошло, но могу сказать, что команда должна быть немного хитрее, не должна реагировать на провокации со стороны соперника», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт клуба.

Бека-Бека на 62-й минуте встречи был удален с поля за вторую желтую карточку.