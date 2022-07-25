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Циннбауэр прокомментировал удаление Бека-Бека в матче с «Ростовом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр поделился мнением об удалении полузащитника Алекса Бека-Бека в матче второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Что касается эпизода с Бека-Бека со второй желтой карточкой, то это, конечно, внесло коррективы в игру. Этот момент я еще не пересматривал, не видел, что конкретно там произошло, но могу сказать, что команда должна быть немного хитрее, не должна реагировать на провокации со стороны соперника», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт клуба.

Бека-Бека на 62-й минуте встречи был удален с поля за вторую желтую карточку.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Алексис Бека-Бека
Йозеф Циннбауэр
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