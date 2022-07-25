Циннбауэр: «Гол Марадишвили в ворота «Ростова» стал вишенкой на торте»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«По моему мнению команда неплохо начала матч, мы хорошо вошли в игру. При розыгрыше стандарта мы «проспали» эпизод, хотя не очень хотелось бы использовать это слово, но это так, и позволили «Ростову» забить. Соперник повел в счете, но мне очень понравилась реакция моей команды. Мы сразу же ринулись в атаку и сделали это качественно. Затем «Ростов» снова вышел вперед. И, опять же, хотел похвалить своих ребят, они пошли в атаку, чтобы сравнять счет и спасти эту игру. И нам это удалось.

Опять же, после того, как «Ростов» второй раз повел в счете, мне понравилось, что ребята не сдались. Мы старались освежить игру в атаке, и нам это удалось. И, конечно, этот великолепный гол в исполнении Константина Марадишвили, как вишенка на торте, который был логическим завершением нашей контратаки. Благодаря этому мы смогли сравнять счет», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт клуба.

После этого матча «Локомотив» и «Ростов» набрали по два очка. В следующем туре московская команда 30 июля встретится с «Зенитом», ростовчане на следующий день сыграют с «Химками».