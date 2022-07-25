Циннбауэр: «Добавленное время не соответствовало тем остановкам, которые были в матче с «Ростовом»

Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Хочу сказать, что игра часто прерывалась, было много пауз и остановок. Количество добавленного времени по моему мнению немного не соответствовало тем остановкам, которые были в матче. Итогом этой игры является то, что команда заработала только одно очко. Мы об этом очень сожалеем и нас это сильно расстраивает», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт клуба.

Арбитр встречи Алексей Сухой добавил ко второму тайму 5 минут, в которые «Локомотив» забил второй гол. Свисток об окончании встречи прозвучал на отметке 95:12, когда игроки московской команды убегали в контратаку.