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Циннбауэр: «Добавленное время не соответствовало тем остановкам, которые были в матче с «Ростовом»

Сергей Разин
корреспондент
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Главный тренер «Локомотива» Йозеф Циннбауэр подвел итоги матча второго тура РПЛ против «Ростова» (2:2).

«Хочу сказать, что игра часто прерывалась, было много пауз и остановок. Количество добавленного времени по моему мнению немного не соответствовало тем остановкам, которые были в матче. Итогом этой игры является то, что команда заработала только одно очко. Мы об этом очень сожалеем и нас это сильно расстраивает», — приводит слова Циннбауэра официальный сайт клуба.

Вот так Алексей Сухой остановил игру &laquo;Локомотив&raquo;&nbsp;&mdash; &laquo;Ростов&raquo;. Арбитр Сухой дал финальный свисток в матче «Локомотив» — «Ростов» во время контратаки хозяев. Те не скрывали возмущения

Арбитр встречи Алексей Сухой добавил ко второму тайму 5 минут, в которые «Локомотив» забил второй гол. Свисток об окончании встречи прозвучал на отметке 95:12, когда игроки московской команды убегали в контратаку.

Источник: https://www.fclm.ru/news/n/zinnbauer-after-rostov/
ФК Локомотив (Москва)
ФК Ростов
Йозеф Циннбауэр
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