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Циклаури рассказал, что нужно «Крыльям Советов» для борьбы за медали РПЛ

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Экс-заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури считает, что для борьбы за медали РПЛ клубу необходимо поменять трансферную политику.

«Я считаю, что тот путь, который есть сейчас у самарцев — правильный. Да, этот путь не даст занимать места в топ-5 чемпионата, но и не даст вылететь в первую лигу. «Крыльям» тяжело бороться с грандами нашего футбола, но, чтобы повторить успех 2004-го, надо перестать продавать игроков.

Нужно полностью поменять стратегию трансферной политики. Но мы понимаем, что это невозможно сделать. Если бы в клубе сейчас оставались Сергеев, Соболев, Зиньковский, другие футболисты, уверен, «Крылья» бы стабильно были в пятерке РПЛ. А может, даже и в тройке», — цитирует Циклаури Legalbet.

В 2004 году «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата России и вышли в финал кубка страны, где уступили «Тереку» (0:1).

По итогам 2-х стартовых туров РПЛ сезона-2024/25 самарцы потерпели 2 поражения и идут на последнем, 16-м месте.

Источник: Legalbet
Зураб Циклаури
РПЛ
ФК Крылья Советов (Самара)
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 И В Н П +/- О
1
 Ростов 2 1 1 0 3-1 4
2
 Зенит 1 1 0 0 4-0 3
3
 Рубин 1 1 0 0 4-2 3
4
 Динамо 1 1 0 0 3-1 3
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 Оренбург 1 1 0 0 2-0 3
6
 Локомотив 1 1 0 0 3-2 3
7
 Динамо Мх 1 0 1 0 1-1 1
8
 Краснодар 1 0 1 0 1-1 1
9
 Химки 1 0 1 0 1-1 1
10
 Ахмат 1 0 1 0 1-1 1
11
 ЦСКА 1 0 1 0 0-0 1
12
 Акрон 1 0 0 1 2-3 0
13
 Пари НН 1 0 0 1 2-4 0
14
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 Спартак 1 0 0 1 0-2 0
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