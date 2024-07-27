Циклаури рассказал, что нужно «Крыльям Советов» для борьбы за медали РПЛ

Экс-заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури считает, что для борьбы за медали РПЛ клубу необходимо поменять трансферную политику.

«Я считаю, что тот путь, который есть сейчас у самарцев — правильный. Да, этот путь не даст занимать места в топ-5 чемпионата, но и не даст вылететь в первую лигу. «Крыльям» тяжело бороться с грандами нашего футбола, но, чтобы повторить успех 2004-го, надо перестать продавать игроков.

Нужно полностью поменять стратегию трансферной политики. Но мы понимаем, что это невозможно сделать. Если бы в клубе сейчас оставались Сергеев, Соболев, Зиньковский, другие футболисты, уверен, «Крылья» бы стабильно были в пятерке РПЛ. А может, даже и в тройке», — цитирует Циклаури Legalbet.

В 2004 году «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата России и вышли в финал кубка страны, где уступили «Тереку» (0:1).

По итогам 2-х стартовых туров РПЛ сезона-2024/25 самарцы потерпели 2 поражения и идут на последнем, 16-м месте.