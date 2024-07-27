Циклаури рассказал, что нужно «Крыльям Советов» для борьбы за медали РПЛ
Экс-заместитель генерального директора «Крыльев Советов» Зураб Циклаури считает, что для борьбы за медали РПЛ клубу необходимо поменять трансферную политику.
«Я считаю, что тот путь, который есть сейчас у самарцев — правильный. Да, этот путь не даст занимать места в топ-5 чемпионата, но и не даст вылететь в первую лигу. «Крыльям» тяжело бороться с грандами нашего футбола, но, чтобы повторить успех 2004-го, надо перестать продавать игроков.
Нужно полностью поменять стратегию трансферной политики. Но мы понимаем, что это невозможно сделать. Если бы в клубе сейчас оставались Сергеев, Соболев, Зиньковский, другие футболисты, уверен, «Крылья» бы стабильно были в пятерке РПЛ. А может, даже и в тройке», — цитирует Циклаури Legalbet.
В 2004 году «Крылья Советов» завоевали бронзовые медали чемпионата России и вышли в финал кубка страны, где уступили «Тереку» (0:1).
По итогам 2-х стартовых туров РПЛ сезона-2024/25 самарцы потерпели 2 поражения и идут на последнем, 16-м месте.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Ростов
|2
|1
|1
|0
|3-1
|4
|
2
|Зенит
|1
|1
|0
|0
|4-0
|3
|
3
|Рубин
|1
|1
|0
|0
|4-2
|3
|
4
|Динамо
|1
|1
|0
|0
|3-1
|3
|
5
|Оренбург
|1
|1
|0
|0
|2-0
|3
|
6
|Локомотив
|1
|1
|0
|0
|3-2
|3
|
7
|Динамо Мх
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
8
|Краснодар
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
9
|Химки
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
10
|Ахмат
|1
|0
|1
|0
|1-1
|1
|
11
|ЦСКА
|1
|0
|1
|0
|0-0
|1
|
12
|Акрон
|1
|0
|0
|1
|2-3
|0
|
13
|Пари НН
|1
|0
|0
|1
|2-4
|0
|
14
|Факел
|1
|0
|0
|1
|1-3
|0
|
15
|Спартак
|1
|0
|0
|1
|0-2
|0
|
16
|Кр. Советов
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|26.07
|18:00
|
Кр. Советов – Ростов
|1 : 3
|27.07
|15:00
|
Пари НН – ЦСКА
|- : -
|27.07
|17:30
|
Динамо – Локомотив
|- : -
|27.07
|17:30
|
Рубин – Зенит
|- : -
|27.07
|20:00
|
Факел – Акрон
|- : -
|28.07
|15:00
|
Химки – Спартак
|- : -
|28.07
|17:30
|
Оренбург – Ахмат
|- : -
|28.07
|20:00
|
Краснодар – Динамо Мх
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|2
|
|
Солтмурад Бакаев
Акрон
|1
|
|
Алексей Батраков
Локомотив
|1
|П
|
|
Бителло
Динамо
|2
|
|
Маркус Вендел
Зенит
|2
|
|
Виктор Гимарайнс Артур
Зенит
|1
|И
|К
|Ж
|
|
Даниил Фомин
Динамо
|1
|1
|0
|
|
Сергей Брызгалов
Факел
|1
|0
|0
|
|
Роман Евгеньев
Крылья Советов
|1
|0
|0