Член совета директоров «Спартака» Клейменов считает, что чемпионат России нуждается в реформах

Член совета директоров «Спартака» Кирилл Клейменов считает, что чемпионату России необходимы реформы. Также он высказался по поводу телевизионных контрактах.

— Каких результатов ждете лично вы?

— Я болельщик команды, люблю ее всем сердцем очень давно. Никогда не было выбора за кого болеть. Только за «Спартак», в любой ситуации. Даже если будут поражения, и что? Встанем, пойдем дальше. Мы все хотим видеть «Спартак» во главе турнирной таблице. 100 лет — большая дата, нужно набраться терпения.

— Как вы считаете, нуждается ли чемпионат России в реформах?

— Если бы сборная показала другой результат, а клубы на европейской арене показывали шикарный футбол, наверное, мы бы могли сказать, что реформы не нужны, но это ведь не так. Видно, что наше место на фоне всех остальных. Если не будет реформ, будем падать все ниже.

— Какой вариант можете выделить?

— Пока рано, нужно понять позицию РФС, которая должна быть заявлена.

— Телевидение, что с ним делать, что делать с телевизионным контрактом?

— Вы можете сказать, сколько собирают матчи. Можно сказать, что только несколько афиш дают серьезную аудиторию, с которой может работать крупный телевизионный канал. Телевидение не занимается благотворительностью, это все должно быть обосновано. Реформы точно назрели. Оставлять все как есть, это безответственно. Мне бы точно хотелось, чтобы в комментариях матча Спартака на «Матч ТВ» обсуждалась игра, а не то, что я сказал на эту тему.