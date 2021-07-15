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Член совета директоров «Спартака» Клейменов пока не захотел оценивать работу Руя Витории

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Член совета директоров «Спартака» Клейменов не захотел оценивать работу нового главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Как мне работа Руя Витории? Есть куда более именитые и заслуженные люди для оценки его деятельности. Плюс прошло еще совсем мало времени. Дайте человеку поработать. Как болельщику мне интересно видеть изменения, как команда играет более компактно. Он делал много замен, понятно, что человек еще ищет. Надо дождаться результатов, пока говорить рано», — объяснил Клейменов.

В первом туре чемпионата России «Спартак» 24 июля на выезде сыграет с казанским «Рубином».

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Сергей Федоров все материалы автора

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