Джикия объяснил, почему эмоционально отпраздновал гол в матче с «Рубином»
Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер рассказал о своей физической форме. Также он отметил, что в официальной встрече против казанской команды будет совершенно другая игра.
— Вы когда забили сегодня гол, было суперэмоционально, что это было?
— Давно не забивал, просто отпраздновал.
— Как физически себя чувствуете?
— Неплохо себя чувствую, нужно прибавлять.
— После второго сбора обычно игроки летают по полю, вы летаете?
— Я нет, я бегаю. После сборной была пауза, после которой потерял физически. Сейчас все идет по плану, тренерский штаб знает, что и как делать. Если заметили, в первой игре провел минут 20-25, сегодня уже тайм. Думаю, что в следующем матче сыграю еще больше.
— Первые две игры выиграли крупно, о чем это говорит?
— Не хочу делать какой-то акцент. Приятно, что реализуем свои моменты. Все знают, что это товарищеский турнир, к нему нужно относиться спокойно. В первом туре РПЛ мы снова встретимся с «Рубином», это будет совершенно другая игра.
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