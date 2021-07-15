Джикия объяснил, почему эмоционально отпраздновал гол в матче с «Рубином»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия после победы над «Рубином» (4:0) в матче Кубка Матч Премьер рассказал о своей физической форме. Также он отметил, что в официальной встрече против казанской команды будет совершенно другая игра.

— Вы когда забили сегодня гол, было суперэмоционально, что это было?

— Давно не забивал, просто отпраздновал.

— Как физически себя чувствуете?

— Неплохо себя чувствую, нужно прибавлять.

— После второго сбора обычно игроки летают по полю, вы летаете?

— Я нет, я бегаю. После сборной была пауза, после которой потерял физически. Сейчас все идет по плану, тренерский штаб знает, что и как делать. Если заметили, в первой игре провел минут 20-25, сегодня уже тайм. Думаю, что в следующем матче сыграю еще больше.

— Первые две игры выиграли крупно, о чем это говорит?

— Не хочу делать какой-то акцент. Приятно, что реализуем свои моменты. Все знают, что это товарищеский турнир, к нему нужно относиться спокойно. В первом туре РПЛ мы снова встретимся с «Рубином», это будет совершенно другая игра.