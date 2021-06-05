Чистяков: «Желаю удачи «Ростову» и здоровья каждому»

Защитник Дмитрий Чистяков обратился к болельщикам «Ростова» после перехода в «Зенит».

«Дорогой «Ростов», я благодарю тебя за то время, которое мы провели вместе! Я благодарен за доверие, за поддержу и за потрясающие воспоминания, которые подарила мне команда и город! Также за бесценный опыт и практику, за новых друзей и за природные красоты, которые успел увидеть! Это был потрясающий год! Спасибо руководству «Ростова», что подарили мне возможность выступать за команду, спасибо тренерскому штабу за знания, полученные за это время! Болельщики, спасибо вам, что были со мной и во время взлетов, и во время падений, спасибо за веру и за добрые слова в адрес моей семьи! Желаю удачи команде и здоровья каждому», — приводит слова Чистякова официальный сайт «Ростова».

В октябре 2020 года Чистяков перешел в петербургский клуб на правах аренды из «Ростова» до конца сезона с правом выкупа. За сине-бело-голубых игрок провел 14 матчей, в которых отметился одной результативной передачей. Вместе с петербургским клубом он стал чемпионом России.