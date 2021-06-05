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Боярский: «После таких слов Заремы Салиховой Черчесов вряд ли придет в «Спартак»

11:47
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова, «СЭ»
Михаил Боярский. Фото Кристина Коровникова, «СЭ»
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Народный артист и болельщик «Зенита» Михаил Боярский отреагировал на слова Заремы Салиховой о главном тренере сборной России Станиславе Черчесове.

Ранее супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна в чате своего Tetegram-канала «Zarema» написала: «Черчесов будет главным тренером «Спартака» только через мой труп».

«Такие слова неуместны! Невежливо и некорректно! Не надо воспринимать данное заявление всерьез. Но так никто не говорит, не стоило этого делать. Черчесов ничего не будет отвечать.

Да и после таких слов Станислав Саламович вряд ли придет в «Спартак», — сказал Боярский «СЭ».

3 июня Салихова завела свой Telegram-канал. 3 мая Салихова вошла в совет директоров «Спартака», в ее обязанности входил аудит финансов клуба. 21 мая она приняла решение о выходе из совета директоров клуба, так как была не согласна с выбором нового главного тренера красно-белых и трансферными целями команды.

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