Зарема Салихова заявила, что просила купить в «Спартак» Караваева вместо Тила

Зарема Салихова, супруга владельца «Спартака» Леонида Федуна написала у себя в Telegram-канале, что хотела видеть в команде защитника Вячеслава Караваева, но вместо него был куплен полузащитник Гус Тил.

«В условиях лимита, ярой противницей которого я являюсь, «Спартак» за последние два года приобрел только одного качественного русского игрока — Александра Соболева. Несмотря на все мои уговоры, из Голландии привезли Гуса Тила, а не Вячеслава Караваева из «Витесса». Спасибо Наилю Измайлову (всем тихо), что не стал выделываться, послушал Франко Камоцци и купил Наиля Умярова и Максима Глушенкова. Спартаковская селекция, конечно, скажет, что мы их тоже знали, но знать и купить, увы, не одно и то же. Сейчас все тоже знают молодых перспективных Сергея Пиняева и Артема Соколова, но, как сказал бы Валерий Карпин: «Ну, и?», — написала Салихова.

Гус Тил перешел в «Спартак» из АЗ летом 2019 года. Полузащитник провел за красно-белых 24 матча, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Сезон-2020/21 22-летний голландец провел в «Фрайбурге» на правах аренды, в сезоне-2021/22 он отправится в аренду в «Фейеноорд». На момент перехода Тила в «Спартак» Вячеслав Караваев выступал за «Витесс». Позднее россиянин стал футболистом «Зенита».