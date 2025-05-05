Число ВАР-вмешательств во второй части чемпионата резко увеличилось

В 72 встречах второй части чемпионата России-2024/25 видеоарбитры (ВАР) 48 раз вмешивались в действия судей (0,67 за игру).

Для сравнения: в 144 матчах первой части турнира было 66 ВАР-вмешательств (0,46 за игру).

Всего в 216 матчах 27 туров таких случаев уже 114 (0,53 за игру). В среднем ВАР вмешивается в каждой второй встрече. Это плохой показатель.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что во второй, решающей части чемпионата число вмешательств резко увеличилось.