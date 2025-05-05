Футбол
Судейство

5 мая, 20:10

Число ВАР-вмешательств во второй части чемпионата резко увеличилось

Александр Бобров
Шеф-редактор

В 72 встречах второй части чемпионата России-2024/25 видеоарбитры (ВАР) 48 раз вмешивались в действия судей (0,67 за игру).

Для сравнения: в 144 матчах первой части турнира было 66 ВАР-вмешательств (0,46 за игру).

Всего в 216 матчах 27 туров таких случаев уже 114 (0,53 за игру). В среднем ВАР вмешивается в каждой второй встрече. Это плохой показатель.

Кроме того, обращает на себя внимание тот факт, что во второй, решающей части чемпионата число вмешательств резко увеличилось.

Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Краснодар» — «Рубин», «Зенит» — «Пари НН» и другие матчи
Карасев ошибочно не назначил пенальти в ворота «Пари НН» в матче с «Зенитом»
ЭСК признал ошибочным удаление Карраскаля в матче против «Крыльев Советов»
Сметанин заявил, что у «Динамо» появился тактический рисунок в обороне
«Надеюсь, что однажды пожму руку Овечкину!» Романцев — о «Спартаке», «Зените» и сборной России
Очередной гол Дзюбы, прагматичная игра «Спартака» в меньшинстве и трудовые победы лидеров. Главное о тактике 27-го тура РПЛ
Парадокс: КДК прав, но Карраскаль незаслуженно избежал дисквалификации. Объясняем юридические тонкости
  • Футболист Сапогов

    Не)) Не соглашусь. Судьи должны судить и они никак не связаны с качеством игры.

    05.05.2025

  • Микола Питерский

    Одно связано с другим. Деградировала игра, деградировало судейство

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    Не спорю, но в данной заметке вроде про судейство))

    05.05.2025

  • Микола Питерский

    так же как и игра наших ногомячистов

    05.05.2025

  • Футболист Сапогов

    ВАР РПЛ. Судейство ужасное.

    05.05.2025

