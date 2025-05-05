«Крылья Советов» — «Динамо»: Гладышев вывел гостей вперед в меньшинстве

Московское «Динамо» снова вышло вперед в матче против «Крыльев Советов» в 27-м туре РПЛ — 2:1.

На 55-й минуте у бело-голубых отличился Ярослав Гладышев. «Динамо» вышло вперед в меньшинстве — за шесть минут до гола Хорхе Карраскаль получил красную карточку и оставил свою команду вдесятером.

«СЭ» ведет трансляцию встречи.