«Крылья Советов» — «Динамо»: Гладышев оформил дубль

Московское «Динамо» забило третий мяч в матче против «Крыльев Советов» в 27-м туре РПЛ — 3:1.

На 83-й минуте отличился Ярослав Гладышев. Форвард бело-голубых оформил дубль.

«СЭ» ведет трансляцию встречи.