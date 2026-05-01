Четырех судей назначили на матчи «Динамо» впервые спустя годы. Почему так произошло?

В судейскую бригаду, получившую назначение на игру 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо», вошли арбитр Евгений Кукуляк, ассистент рефери Дмитрий Мосякин и видеоарбитр Анатолий Жабченко. Все они долгое время не работали на матчах РПЛ с участием бело-голубых.

Жабченко выполнял функции ВАР 28 апреля 2023 года на игре «Динамо» — «Факел» (0:2). В чемпионате-2023/24 он лишь раз был резервным на матче «Динамо» — «Ростов» (1:4). В чемпионате-2024/25 его вообще не назначали на игры бело-голубых. В 27 турах чемпионата-2025/26 ему не давали динамовские матчи. Пока не наступил 28-й тур.

Кукуляк встретился с бело-голубыми в качестве судьи впервые за два с половиной года. В последний раз рефери из Калуги выполнял эти функции на игре чемпионата России с участием «Динамо» 15 сентября 2023 года. Это была встреча «Динамо» — «Пари НН» (1:1).

Мосякин работает на игре динамовцев впервые за год — после матча «Динамо» — «Рубин» (3:1).

Странная история и с Сергеем Карасевым. В чемпионате России он не назначался на матчи «Динамо» ни в какой роли больше года — после 6 апреля 2025-го, когда динамовцы проиграли ЦСКА (1:3). В апреле этого года он вдруг был отправлен на встречу 26-го тура «Динамо» — «Рубин» (0:1).

С учетом всего вышесказанного возникают вопросы: почему всех их так долго не назначали и почему вдруг стали назначать? Это просто совпадение?

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 19:30. РЖД Арена (Москва)

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