Четырех судей назначили на матчи «Динамо» впервые спустя годы. Почему так произошло?
В судейскую бригаду, получившую назначение на игру 28-го тура чемпионата России «Локомотив» — «Динамо», вошли арбитр Евгений Кукуляк, ассистент рефери Дмитрий Мосякин и видеоарбитр Анатолий Жабченко. Все они долгое время не работали на матчах РПЛ с участием бело-голубых.
Жабченко выполнял функции ВАР 28 апреля 2023 года на игре «Динамо» — «Факел» (0:2). В чемпионате-2023/24 он лишь раз был резервным на матче «Динамо» — «Ростов» (1:4). В чемпионате-2024/25 его вообще не назначали на игры бело-голубых. В 27 турах чемпионата-2025/26 ему не давали динамовские матчи. Пока не наступил 28-й тур.
Кукуляк встретился с бело-голубыми в качестве судьи впервые за два с половиной года. В последний раз рефери из Калуги выполнял эти функции на игре чемпионата России с участием «Динамо» 15 сентября 2023 года. Это была встреча «Динамо» — «Пари НН» (1:1).
Мосякин работает на игре динамовцев впервые за год — после матча «Динамо» — «Рубин» (3:1).
Странная история и с Сергеем Карасевым. В чемпионате России он не назначался на матчи «Динамо» ни в какой роли больше года — после 6 апреля 2025-го, когда динамовцы проиграли ЦСКА (1:3). В апреле этого года он вдруг был отправлен на встречу 26-го тура «Динамо» — «Рубин» (0:1).
С учетом всего вышесказанного возникают вопросы: почему всех их так долго не назначали и почему вдруг стали назначать? Это просто совпадение?
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0