Главный тренер «Крыльев Советов» Булатов: «Посвящаем победу над «Спартаком» Ахметову»
Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 28-м туре РПЛ.
— Очень эмоциональная игра. Рады, что смогли одержать победу. Пока что мы не знаем степень травмы Ильзата Ахметова. Но ребята в том числе бились на поле за него и посвящают эту победу ему.
Через два дня у «Крыльев Советов» день рождения. Очень приятно, что 23 тысячи человек пришли поддержать команду сегодня. Мы просили ребят в этой игре поднять уровень единоборств. Такого пока что еще не было. Они с этим справились. Игра была очень боевая и очень жесткая. Но все выдержали этот уровень.
— Мы видели, что многие игроки были сегодня эмоциональными и неравнодушными, даже находясь на скамейке. Вы проводили общекомандное собрание по укреплению духа или были личные беседы?
— Всем не все равно. Ребята проделывают большую работу, чтобы добиться положительного результата.
— Не было желания заменить Витюгова, у которого была желтая карточка?
— Желание было. Но Витюгов — очень важный игрок. Мы хотели сохранить его на поле. Знаем, что Виталий умеет держать себя в руках.
— Какие еще компоненты, кроме высокого уровня единоборств, помогли «Крыльям Советов» в первом тайме удержать атакующий потенциал «Спартака»?
— Мы были недовольны в перерыве. Мы допустили много ошибок в переходных зонах. И эти ошибки не дали нам полностью реализоваться.
«Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|2
|2
|0
|0
|8-0
|6
|
2
|Спартак
|2
|2
|0
|0
|5-1
|6
|
3
|Краснодар
|2
|2
|0
|0
|6-3
|6
|
4
|Динамо Мх
|2
|2
|0
|0
|4-2
|6
|
5
|ЦСКА
|2
|1
|1
|0
|3-2
|4
|
6
|Оренбург
|2
|1
|0
|1
|2-4
|3
|
7
|Балтика
|2
|1
|0
|1
|3-3
|3
|
8
|Рубин
|2
|1
|0
|1
|3-4
|3
|
9
|Ростов
|2
|1
|0
|1
|5-4
|3
|
10
|Кр. Советов
|2
|0
|2
|0
|1-1
|2
|
11
|Ахмат
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
12
|Локомотив
|2
|0
|1
|1
|2-3
|1
|
13
|Динамо
|2
|0
|1
|1
|1-2
|1
|
14
|Факел
|2
|0
|0
|2
|3-5
|0
|
15
|Родина
|2
|0
|0
|2
|2-7
|0
|
16
|Акрон
|2
|0
|0
|2
|1-7
|0
|8.08
|15:30
|Кр. Советов – Балтика
|- : -
|8.08
|18:00
|Локомотив – Акрон
|- : -
|8.08
|20:30
|ЦСКА – Ростов
|- : -
|9.08
|14:30
|Динамо – Динамо Мх
|- : -
|9.08
|17:00
|Зенит – Родина
|- : -
|9.08
|20:00
|Спартак – Краснодар
|- : -
|9.08
|20:30
|Рубин – Оренбург
|- : -
|10.08
|19:30
|Факел – Ахмат
|- : -
|Г
|
|
Максим Глушенков
Зенит
|3
|
|
Никита Кривцов
Краснодар
|3
|
|
Мирлинд Даку
Рубин
|2
|П
|
|
Натан Гассама
Балтика
|2
|
|
Андрей Лангович
Ростов
|2
|
|
Педро
Зенит
|2
|И
|К
|Ж
|
|
Илья Рожков
Рубин
|1
|1
|0
|
|
Эгаш Касинтура
Ахмат
|2
|1
|0
|
|
Максим Савельев
Оренбург
|1
|0
|0