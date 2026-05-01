Главный тренер «Крыльев Советов» Булатов: «Посвящаем победу над «Спартаком» Ахметову»

Главный тренер «Крыльев Советов» Сергей Булатов прокомментировал победу над «Спартаком» (2:1) в 28-м туре РПЛ.

— Очень эмоциональная игра. Рады, что смогли одержать победу. Пока что мы не знаем степень травмы Ильзата Ахметова. Но ребята в том числе бились на поле за него и посвящают эту победу ему.

Через два дня у «Крыльев Советов» день рождения. Очень приятно, что 23 тысячи человек пришли поддержать команду сегодня. Мы просили ребят в этой игре поднять уровень единоборств. Такого пока что еще не было. Они с этим справились. Игра была очень боевая и очень жесткая. Но все выдержали этот уровень.

— Мы видели, что многие игроки были сегодня эмоциональными и неравнодушными, даже находясь на скамейке. Вы проводили общекомандное собрание по укреплению духа или были личные беседы?

— Всем не все равно. Ребята проделывают большую работу, чтобы добиться положительного результата.

— Не было желания заменить Витюгова, у которого была желтая карточка?

— Желание было. Но Витюгов — очень важный игрок. Мы хотели сохранить его на поле. Знаем, что Виталий умеет держать себя в руках.

— Какие еще компоненты, кроме высокого уровня единоборств, помогли «Крыльям Советов» в первом тайме удержать атакующий потенциал «Спартака»?

— Мы были недовольны в перерыве. Мы допустили много ошибок в переходных зонах. И эти ошибки не дали нам полностью реализоваться.

«Крылья Советов» набрали 29 очков и занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России.

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