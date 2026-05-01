Игроки «Крыльев Советов» получат четверные премиальные за победу над «Спартаком»

Как стало известно «СЭ», футболисты «Крыльев Советов» получат четверные премиальные за победу над «Спартаком» (2:1) в матче 28-го тура РПЛ.

Голы за самарский клуб в игре забили Фернандо Костанца и Кирилл Печенин.

«Крылья Советов» с 29 очками занимают 10-е место в турнирной таблице чемпионата России. 10 мая команда на выезде сыграет с «Оренбургом».

Чемпионат России. Премьер-лига. 28-й тур.

01 мая, 17:00. Самара Арена (Самара)

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