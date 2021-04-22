Червиченко: «Спартак» грамотно использует свою популярность. Они громко кричат, что их притесняют"

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал назначение арбитра Павла Кукуяна главным судьей центрального матча 27-го тура чемпионата России между московскими клубами «Спартак» и ЦСКА.

«Последний матч Кукуян судил матч «Спартака» с «Ростовом» и отсудил его идеально. Никаких нареканий у меня не было. Тем более после того, как Вилков получил под зад. У всех судей теперь понимание, что не надо тащить команду за уши. Поэтому Кукуян будет судить ровно — без выдумок и фантазий.

Будут ли лучше судить «Спартак»? «Спартак» и так очень хорошо судили. Если вы вспомните, как «Спартак» судили в Сочи и сколько им подарков там сделали... «Спартаку» грех жаловаться. Один матч судят, как им кажется, не в свою пользу — начинается паника на весь мир. «Спартак» грамотно использует свою популярность. Они громко кричат, что их притесняют, но для всех понятно, что там ничего нет", — сказал Червиченко «СЭ».

Ранее «Спартак» заявил о полной поддержке председателя судейского комитета РФС Ашота Хачатурянца, который пожизненно отстранил судью Михаила Вилкова.

(Данил Алешин)