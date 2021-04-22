22 апреля «Спартак» в Москве проведет матч 22-го тура молодежного первенства против ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 (по московскому времени).

Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице группы 1 с 46 очками. Армейцы с 55 баллами располагаются на второй строчке.

Следить за трансляцией матча «Спартак» — ЦСКА можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА