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«Спартак» — ЦСКА: прямая трансляция матча молодежного первенства

15:30
Александр Безчаснюк (слева) и Николоз Кутателадзе (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Александр Безчаснюк (слева) и Николоз Кутателадзе (справа). Фото Федор Успенский, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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22 апреля «Спартак» в Москве проведет матч 22-го тура молодежного первенства против ЦСКА. Встреча начнется в 16.30 (по московскому времени).

Красно-белые занимают четвертое место в турнирной таблице группы 1 с 46 очками. Армейцы с 55 баллами располагаются на второй строчке.

Следить за трансляцией матча «Спартак» — ЦСКА можно будет на сайте «СЭ» и с помощью видеотрансляции в эфире matchtv.ru.

Видеотрансляция матча «Спартак» — ЦСКА

Спартак — Мол. — ЦСКА — Мол.

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