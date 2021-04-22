Червиченко уверен в ставках судей на матчи: «Для кого-то это секрет, а люди просвещенные в футболе все знают»

Бывший президент «Спартака» Андрей Червиченко прокомментировал слова арбитра Михаила Вилкова, что хочет поговорить с главой судейского комитета РФС Ашотом Хачатурянцем по-мужски.

Последним матчем Вилкова в РПЛ стала встреча 26-го тура между «Локомотивом» и «Ростовом» (4:1), которая прошла в минувшие выходные на стадионе «РЖД Арена» в Москве. После игры арбитра пожизненно отстранили от судейской деятельности.

«Хачатурянцу не о чем с ним разговаривать. Это человек, который позорит весь судейский корпус, поэтому о чем с ним разговаривать? Где Хачатурянц, а где Вилков? Это как ефрейтор хочет пообщаться с генералом.

Они же ничего не умеют кроме того, как давать такие пенальти и карточки, а потом получать за них какие-то ништяки. Что они еще в жизни умеют? Или ставить на определенное количество карточек на ставках, понимая, сколько они этих карточек покажут. Они думают, что умнее других, но все умные и грамотные. Все знают их проделки. Для кого-то это секрет, а люди просвещенные в футболе все знают", — сказал Червиченко «СЭ».

(Данил Алешин)