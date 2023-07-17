Чернышов: «Если Захарян хочет прогрессировать, то надо соглашаться на предложение «Фейеноорда»
Российский специалист Андрей Чернышов считает, что полузащитнику «Динамо» Арсену Захаряну стоит соглашаться на трансфер в «Фейеноорд».
«Если есть интересное предложение от европейской команды, то надо уезжать. Многие говорят, что Захаряну надо еще немного подождать. Прошлым летом им интересовался «Челси», сделка была близка к завершению, но в итоге переход сорвался. Сейчас уже говорят о Нидерландах, «Фейеноорд» — клуб уровнем ниже, чем «Челси». Где гарантия того, что если пройдет еще немного времени и Арсен будет вообще кому-то интересен? В футболе очень быстро все меняется. Чемпионат Нидерландов может стать хорошим трамплином для хавбека в одну из топовых европейских команд. Если он хочет прогрессировать, то надо менять обстановку», — цитирует Чернышова Betonmobile.ru.
12 июля журналист Фабрицио Романо сообщил, что «Фейеноорд» может подписать Захаряна этим летом. Позже в пресс-службе нидерландского клуба подтвердили интерес к россиянину.
Захарян является воспитанником «Динамо». В минувшем сезоне 20-летний футболист провел 37 матчей за бело-голубых во всех турнирах, отметился 5 голами и 10 результативными передачами.
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5
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6
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7
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8
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9
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11
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12
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13
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14
|Факел
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15
|Рубин
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
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|15:15
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Пари НН – Зенит
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|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
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|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
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|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
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