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Сегодня, 10:34

«Динамо» поздравило Личку с днем рождения

Мария Гусева
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«Динамо» в Telegram-канале поздравило главного тренера клуба Марцела Личку с днем рождения. Чешскому специалисту исполнилось 46 лет.

«Поздравляем с днем рождения главного тренера бело-голубых! Желаем вам только побед вместе с «Динамо», — говорится в сообщении клуба.

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В первом туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдет 21 июля в 19.00 мск.

Футбол
ФК Динамо (Москва)
Марцел Личка
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