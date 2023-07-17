«Динамо» поздравило Личку с днем рождения
«Динамо» в Telegram-канале поздравило главного тренера клуба Марцела Личку с днем рождения. Чешскому специалисту исполнилось 46 лет.
«Поздравляем с днем рождения главного тренера бело-голубых! Желаем вам только побед вместе с «Динамо», — говорится в сообщении клуба.
Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.
В первом туре РПЛ бело-голубые сыграют с «Краснодаром». Встреча пройдет 21 июля в 19.00 мск.
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
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|0
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|0-0
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|Краснодар
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|0
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|Локомотив
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9
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10
|Сочи
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11
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12
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|0-0
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13
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|0-0
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14
|Факел
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|0-0
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15
|Рубин
|0
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16
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|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
|
Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
|
Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
|
Сочи – Балтика
|- : -
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