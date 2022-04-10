Чернов — о победе над «Арсеналом»: «Надеюсь, это отправная точка»
Защитник «Спартака» Никита Чернов подвел итоги матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» из Тулы (3:0).
«Очень важная победа, мы давно не могли выиграть. На каждой тренировке было видно, что ребята хотят побеждать. Пытались переносить это на поле, но где-то у нас не получалось. Мяч упорно не шел в ворота, но сегодня переломили. Надеюсь, это отправная точка. Атмосфера в раздевалке в перерыве была хорошая, потому что играли неплохо. Подкорректировали некоторые моменты, тренер нам объяснил и во втором тайме вы увидели другую игру. Думаю, просто начали играть поактивнее. Моменты у нас были, но у нас не хватало последнего паса. Миша Игнатов хорошо увидел Зобу, и тот просто поставил щечку, показал свое мастерство.
Не знаю, останется ли схема с двумя форвардами. Состав выбирает тренер. Есть победа, так что у него прибавится головной боли сегодня. Думаю, это хорошо», — заявил Чернов.
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Зенит
|24
|15
|7
|2
|55-23
|52
|
2
|Динамо
|24
|15
|4
|5
|43-24
|49
|
3
|ЦСКА
|24
|13
|4
|7
|36-24
|43
|
4
|Сочи
|24
|13
|3
|8
|37-25
|42
|
5
|Краснодар
|23
|11
|6
|6
|35-22
|39
|
6
|Локомотив
|22
|10
|7
|5
|32-25
|37
|
7
|Кр. Советов
|24
|10
|5
|9
|30-26
|35
|
8
|Ахмат
|24
|10
|2
|12
|29-32
|32
|
9
|Спартак
|24
|8
|6
|10
|27-32
|30
|
10
|Н. Новгород
|24
|7
|6
|11
|22-34
|27
|
11
|Ростов
|23
|6
|7
|10
|35-40
|25
|
12
|Рубин
|24
|7
|4
|13
|31-43
|25
|
13
|Химки
|24
|5
|9
|10
|26-41
|24
|
14
|Урал
|24
|4
|9
|11
|15-25
|21
|
15
|Уфа
|24
|4
|9
|11
|22-34
|21
|
16
|Арсенал
|24
|5
|6
|13
|24-49
|21
|9.04
|14:00
|
Н. Новгород – Динамо
|0 : 1
|9.04
|14:00
|
Химки – ЦСКА
|4 : 2
|9.04
|16:30
|
Рубин – Краснодар
|0 : 1
|9.04
|19:30
|
Ахмат – Зенит
|0 : 2
|10.04
|12:00
|
Урал – Кр. Советов
|0 : 1
|10.04
|14:00
|
Уфа – Сочи
|1 : 2
|10.04
|16:30
|
Спартак – Арсенал
|3 : 0
|10.04
|19:30
|
Ростов – Локомотив
|- : -
|Г
|
|
Гамид Агаларов
Уфа
|16
|
|
Дмитрий Полоз
Ростов
|10
|
|
Федор Смолов
Динамо
|10
|П
|
|
Рифат Жемалетдинов
Локомотив
|6
|
|
Реми Кабелла
Краснодар
|6
|
|
Далер Кузяев
Зенит
|6
|И
|К
|Ж
|
|
Максимилиано Кофрие
Спартак
|13
|1
|4
|
|
Горан Чаушич
Арсенал Т
|20
|1
|3
|
|
Гжегож Крыховяк
Краснодар
|15
|1
|0