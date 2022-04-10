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Гулиев: «Таблицу неприятно смотреть, но есть время и матчи»

Гулиев заявил, что болельщиков надо уважать
Мария Куцубеева
,  
Владимир Пушкарев
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Полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартак» (0:3) подвел итоги встречи.

По словам экс-игрока красно-белых, ему неприятно смотреть в турнирную таблицу.

— Что произошло? Почему не получилось?

— Во втором тайме были проблемы с концентрацией. Также вопрос к самоуверенности. Либо ее не хватает, либо мы через чур уверенные.

— Нет тревоги, что можете вылететь?

— Таблицу неприятно смотреть, но есть время и матчи. Будем пытаться исправить ситуацию.

— Согласен с удавлением Кангва?

— Не могу сказать. Судья решает.

— Вы бы сейчас потянули «Спартак»?

— Не хочу себя с кем-то сравнивать. Я сейчас набираю форму. Со стороны виднее, на что я способен.

— Есть уверенность, что «Арсенал» останется в РПЛ?

— Когда выходим на игру есть уверенность.

— Почему не все подошли к болельщикам?

— Этот вопрос надо задавать тем, кто не подошел. Да, болельщиков надо уважать.

Аяз Гулиев
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3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
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16
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