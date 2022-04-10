Гулиев: «Таблицу неприятно смотреть, но есть время и матчи»

Гулиев заявил, что болельщиков надо уважать

Полузащитник «Арсенала» Аяз Гулиев после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Спартак» (0:3) подвел итоги встречи.

По словам экс-игрока красно-белых, ему неприятно смотреть в турнирную таблицу.

— Что произошло? Почему не получилось?

— Во втором тайме были проблемы с концентрацией. Также вопрос к самоуверенности. Либо ее не хватает, либо мы через чур уверенные.

— Нет тревоги, что можете вылететь?

— Таблицу неприятно смотреть, но есть время и матчи. Будем пытаться исправить ситуацию.

— Согласен с удавлением Кангва?

— Не могу сказать. Судья решает.

— Вы бы сейчас потянули «Спартак»?

— Не хочу себя с кем-то сравнивать. Я сейчас набираю форму. Со стороны виднее, на что я способен.

— Есть уверенность, что «Арсенал» останется в РПЛ?

— Когда выходим на игру есть уверенность.

— Почему не все подошли к болельщикам?

— Этот вопрос надо задавать тем, кто не подошел. Да, болельщиков надо уважать.