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«В дерби может произойти всякое». Вратарь «Спартака» Свинов — об игре с ЦСКА

Вратарь «Спартака» Свинов заявил, что ему сложно дать прогноз на матч с ЦСКА
Антон Иванов
Читать «СЭ» в

Вратарь «Спартака» Илья Свинов после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0) подвел итоги встречи и поделился ожиданиями от игры с ЦСКА в Кубке России.

В прошедшей встрече на воротах красно-белых стоял Александр Максименко.

— Отличный матч в исполнении нашей команды сегодня. Конечно, можно было забивать и 8, но это футбол. Доволен ли реализацией команды? Забили 3 — вполне достаточно, я считаю!

— Впереди кубковое дерби с ЦСКА, какие у вас ожидания от матча?

— Для нас каждый матч важный. Важнее, чем сегодняшний? Ну, конечно, да. Но важнейшей встречей в кубке можно назвать только один матч — финал. Мы думаем только об этом. В дерби может произойти всякое. Прогнозы давать сложно.

ФК Спартак (Москва)
3
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 24 15 7 2 55-23 52
2
 Динамо 24 15 4 5 43-24 49
3
 ЦСКА 24 13 4 7 36-24 43
4
 Сочи 24 13 3 8 37-25 42
5
 Краснодар 23 11 6 6 35-22 39
6
 Локомотив 22 10 7 5 32-25 37
7
 Кр. Советов 24 10 5 9 30-26 35
8
 Ахмат 24 10 2 12 29-32 32
9
 Спартак 24 8 6 10 27-32 30
10
 Н. Новгород 24 7 6 11 22-34 27
11
 Ростов 23 6 7 10 35-40 25
12
 Рубин 24 7 4 13 31-43 25
13
 Химки 24 5 9 10 26-41 24
14
 Урал 24 4 9 11 15-25 21
15
 Уфа 24 4 9 11 22-34 21
16
 Арсенал 24 5 6 13 24-49 21
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15.04 19:30
Динамо – Ахмат
 - : -
16.04 14:00
Уфа – ЦСКА
 - : -
16.04 16:30
Зенит – Урал
 - : -
16.04 19:00
Спартак – Рубин
 - : -
17.04 14:00
Арсенал – Ростов
 - : -
17.04 16:30
Кр. Советов – Краснодар
 - : -
17.04 16:30
Сочи – Локомотив
 - : -
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Н. Новгород – Химки
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