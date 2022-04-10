Вратарь «Спартака» Свинов заявил, что ему сложно дать прогноз на матч с ЦСКА

Вратарь «Спартака» Илья Свинов после матча 24-го тура Тинькофф РПЛ против «Арсенала» (3:0) подвел итоги встречи и поделился ожиданиями от игры с ЦСКА в Кубке России.

В прошедшей встрече на воротах красно-белых стоял Александр Максименко.

— Отличный матч в исполнении нашей команды сегодня. Конечно, можно было забивать и 8, но это футбол. Доволен ли реализацией команды? Забили 3 — вполне достаточно, я считаю!

— Впереди кубковое дерби с ЦСКА, какие у вас ожидания от матча?

— Для нас каждый матч важный. Важнее, чем сегодняшний? Ну, конечно, да. Но важнейшей встречей в кубке можно назвать только один матч — финал. Мы думаем только об этом. В дерби может произойти всякое. Прогнозы давать сложно.