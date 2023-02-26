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Мелкадзе — о целях «Сочи»: «Хочется быть в пятерке»

Алина Савинова
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Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

«Хочется быть в пятерке. Если у нас получится, никто не расстроится. Если при таких тратах мы займем условное четвертое место — это будет большим достижением, потому что зарплаты в «Сочи» и в других клубах несравнимы. По сути, из середняков выше нас только «Ростов», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.

Также он рассказал, почему команде в первой части сезона не везло.

«Во-первых, травмы. Маргасов, Заика, Ангбан, Цаллагов — это четыре человека, которые весь прошлый сезон отыграли, четыре ключевых игрока. Плюс не было физических нагрузок — это тоже дало о себе знать. Может, не в первом или втором матче, но в пятом-шестом туре кондиции у всех были уже разные», — добавил футболист.

По итогам 17 туров «Сочи» идет на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/georgij-melkadze-v-ny-neshnem-sezone-rpl-sochi-hochet-by-t-v-pyaterke/
Георгий Мелкадзе
РПЛ
ФК Сочи
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И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Пари НН 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
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Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Пари НН
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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Владимир Писарский

Владимир Писарский

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

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П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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Квинси Промес

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Спартак

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Эдуард Сперцян

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Краснодар

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Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

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