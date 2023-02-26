Мелкадзе — о целях «Сочи»: «Хочется быть в пятерке»

Нападающий «Сочи» Георгий Мелкадзе ответил на вопрос о целях команды в текущем сезоне.

«Хочется быть в пятерке. Если у нас получится, никто не расстроится. Если при таких тратах мы займем условное четвертое место — это будет большим достижением, потому что зарплаты в «Сочи» и в других клубах несравнимы. По сути, из середняков выше нас только «Ростов», — приводит «РБ Спорт» слова Мелкадзе.

Также он рассказал, почему команде в первой части сезона не везло.

«Во-первых, травмы. Маргасов, Заика, Ангбан, Цаллагов — это четыре человека, которые весь прошлый сезон отыграли, четыре ключевых игрока. Плюс не было физических нагрузок — это тоже дало о себе знать. Может, не в первом или втором матче, но в пятом-шестом туре кондиции у всех были уже разные», — добавил футболист.

По итогам 17 туров «Сочи» идет на 9-й позиции в турнирной таблице чемпионата России, набрав 25.