Черников о предсказании Сафонова о победе «ПСЖ» в ЛЧ и «Краснодара» в РПЛ: «Дай бог, чтобы так и было»

Полузащитник «Краснодара» Александр Черников в комментарии для «СЭ» отреагировал на слова голкипера «ПСЖ» Матвея Сафонова, предположившего, что чемпионство «Краснодара» и победа парижан в Лиге чемпионов случатся в один год.

Сафонов заявил об этом летом 2024 года, когда давал интервью журналисту Нобелю Арустамяну перед переходом из «Краснодара» в «ПСЖ».

«Мои искренние поздравления Моте с выходом в финал ЛЧ. Он предсказал, что чемпионство «Краснодара» и победа «ПСЖ» в Лиге чемпионов случатся в один год? Видел это интервью. Дай бог, чтобы так было. Как показывает сезон, ни у нас, ни у «Зенита» нет легких игр. И не будет», — сказал Черников «СЭ».

За два тура до окончания чемпионата России-2024/25 «Краснодар» с 61 очком занимает первое место в турнирной таблице, опережая идущий вторым «Зенит» на одно очко. У ЦСКА 55 очков и третья строчка в турнирной таблице.

«ПСЖ» в финале Лиги чемпионов сыграет с «Интером», матч пройдет 31 мая на «Альянц Арене» в Мюнхене (Германия).