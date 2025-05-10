Футбол
10 мая, 23:02

Смилянич: «Секрет успеха ЦСКА заключается в работе тренерского штаба и игроках, которые реализуют наши идеи»

Алина Савинова

Тренер ЦСКА Радойе Смилянич прокомментировал победу над «Краснодаром» (1:0) в матче 28-го тура РПЛ.

Смилянич руководил московской командой в этой игре в связи с дисквалификацией главного тренера Марко Николича.

«Думаю, матч был хорошим. «Краснодар» — лидер турнирной таблицы, но сегодня они создали только два опасных момента. Один в начале, когда Акинфеев сделал сумасшедший сейф ногой, и в конце второго тайма. Мы полностью контролировали игру, контролировали мяч, и особенно это улучшилось после перерыва. Игроки, вышедшие на замену, отлично сработались» — приводит пресс-служба армейцев слова Смилянича.

Также тренер рассказал, благодаря чему команда набрала много очков в весенней части чемпионата.

«На зимних сборах у нас было много времени на работу и подготовку. Летом, когда мы только пришли, времени для изменений было очень мало, успели только внести какие-то детали. А зимой у нас было целых шесть недель. Так что успех заключается в работе тренерского штаба и игроках, которые все очень хорошо работают, принимают и реализуют наши идеи», — добавил он.

После возобновления сезона в РПЛ ЦСКА одержал семь побед и трижды сыграл вничью. Красно-синие впервые в своей истории начали календарный год без единого поражения в первых 10 матчах в чемпионате России.

За два тура до окончания розыгрыша РПЛ армейцы с 55 очками занимают третье место в турнирной таблице.

Источник: Официальный сайт ФК ЦСКА
    Черников о предсказании Сафонова о победе «ПСЖ» в ЛЧ и «Краснодара» в РПЛ: «Дай бог, чтобы так и было»
