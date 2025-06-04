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Блогеры просидели 27 часов в туалете «Альянц Арены», чтобы бесплатно попасть на финал Лиги чемпионов

Руслан Минаев

Бельгийские блогеры Нил Реммери и Сенне Хавербеке рассказали, что провели 27 часов в туалете стадиона «Альянц Арена», чтобы бесплатно попасть на финальный матч Лиги чемпионов между «ПСЖ» и «Интером» (5:0).

Молодые люди спрятались в туалетной кабинке, прикрепив к двери табличку с надписью: «Не работает».

«У нас был рюкзак с едой. Все это время мы играли в телефоне, чтобы убить время», — цитирует Реммери Reuters.

Дождавшись дня матча, блогеры покинули туалет и пробрались на трибуны.

«Мы внимательно смотрели, какой охранник обращал меньше всего внимания. Разговаривая по телефону и держа в руках еду, мы просто шли дальше и вдруг оказывались внутри», — сказал Реммери.

Билеты на финал Лиги чемпионов стоили от 90 до 950 евро (от 8 тысяч до 85 тысяч рублей. — Прим. «СЭ»).

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